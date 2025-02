E’ la costruzione più visibile a Barcellona ma non è la Sagrada Familia, in pochi la conoscono – viagginews.com

E’ una delle costruzioni più visibili a Barcellona oltre la Sagrada Familia, ma in pochi la conoscono nonostante si veda dallo skyline

Barcellona, città vibrante e colorata, incanta con la sua architettura unica, le spiagge dorate e una vita notturna ineguagliabile. Cuore pulsante della Catalogna, questa metropoli si distingue per le sue strade animate da artisti di strada e mercati all’aperto che offrono un’immersione totale nella cultura locale. Il capolavoro di Antoni Gaudí, la Sagrada Familia, continua a stupire visitatori da tutto il mondo con i suoi dettagli intricati e simbolismi profondi. Passeggiando lungo La Rambla, si può assaporare l’essenza della città tra caffè storici e negozi pittoreschi.

Barcellona è anche un paradiso per gli amanti del cibo: dai tapas innovativi ai piatti tradizionali catalani, ogni pasto è un’avventura culinaria. Le sue spiagge urbane invitano al relax sotto il sole spagnolo mentre i parchi cittadini come il Parc Güell offrono oasi verdi dove arte e natura si fondono armoniosamente. La vita notturna di Barcellona è leggendaria, oltre alla sua effervescenza culturale e sociale, Barcellona gioca un ruolo cruciale nel panorama sportivo internazionale grazie al suo amato team di calcio FC Barcelona che attira fan da ogni parte del globo allo stadio Camp Nou. Ma ci sono dei luoghi della capitale catalana che non tutti conoscono, nonostante siano presenti in molte delle “viste”più famose della città.

Visita alla Torre de Glories e il Mirador

Se guardiamo lo skyline o qualunque vista dall’alto di Barcellona, non possiamo non notarla: parliamo della Torre de Glories, precedentemente nota come Torre Agbar, un’icona architettonica di Barcellona che cattura l’attenzione non solo per la sua struttura futuristica ma anche per la storia e il significato che porta con sé. Progettata dall’architetto francese Jean Nouvel, si ispira ai monti Montserrat circostanti la Catalogna e alla forma di un geyser d’acqua ascendente verso il cielo. Inaugurata nel 2005, questa torre di 144 metri non è solo un ufficio ma anche un simbolo della modernità e dell’innovazione tecnologica della città.

Il Mirador della Torre de Glories offre una prospettiva unica su Barcellona. Dall’alto, i visitatori possono godere di una vista a 360 gradi che abbraccia dal mare fino alla montagna, passando per i monumenti più emblematici della città come la Sagrada Familia e il Parco Güell. Questo punto panoramico è stato aperto al pubblico dopo anni dalla sua inaugurazione iniziale, permettendo così a tutti di ammirare la bellezza della capitale catalana da una prospettiva completamente nuova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirador Torre Glòries (@miradortorreglories)

Visitare la Torre de Glories è diventato uno dei must per chi viaggia a Barcellona. Per accedere al Mirador, i visitatori devono acquistare i biglietti in anticipo dato l’elevato interesse e le capacità limitate del luogo. È consigliabile verificare gli orari di apertura poiché possono variare a seconda della stagione o degli eventi speciali organizzati nella torre.

Una volta all’interno, oltre alla vista mozzafiato, si può esplorare una mostra dedicata alla storia della torre e alle tecnologie innovative utilizzate nella sua costruzione. La possibilità di osservare da vicino le texture particolari delle facciate o di scoprire come questo edificio sia stato pensato per interagire con l’ambiente naturale circostante rende ogni visita indimenticabile.