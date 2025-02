Stage presso la Segreteria dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona, come candidarsi – viagginews.com

Il sito specializzato Ticonsiglio ha pubblicato notizia di uno uno stage presso la Segreteria dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona

In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, l’opportunità di svolgere uno stage in un contesto internazionale rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita professionale dei giovani.

La Segreteria dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), con sede a Barcellona, si pone come punto di riferimento per coloro che sono interessati a contribuire attivamente alle politiche e agli sforzi cooperativi tra i paesi del bacino mediterraneo. Con una serie di opportunità di stage in diversi settori, l’UpM apre le porte a giovani laureati, studenti post-laurea e neolaureati che desiderano acquisire esperienza in ambiti quali energia, ambiente, legale e amministrazione.

Come partecipare

I programmi offerti dalla Segreteria non solo permettono ai partecipanti di immergersi in un ambiente lavorativo stimolante e multiculturale ma offrono anche una retribuzione mensile di 550 euro accompagnata da un contributo aggiuntivo per l’alloggio dello stesso importo. Queste condizioni economiche testimoniano l’impegno dell’organizzazione nel garantire che i tirocinanti possano vivere e lavorare a Barcellona senza preoccupazioni finanziarie.

La durata degli stage è prevista per sei mesi con due sessioni all’anno. Attualmente le selezioni sono aperte per i tirocini del primo semestre del 2025 nelle seguenti unità: Energia e azione per il clima (ECA), Acqua, ambiente ed economia blu (WEBE), Direzione per le operazioni e le partnership (DOP) oltre al settore Legale e amministrazione. Questa varietà testimonia la multidisciplinarietà delle attività svolte dall’UpM e offre ai candidati la possibilità di scegliere il campo più affine ai propri interessi accademici o professionali.

Per essere considerati idonei allo stage è necessario avere meno di 30 anni ed essere cittadini dei paesi membri dell’Unione del Mediterraneo. La conoscenza della lingua inglese è imprescindibile mentre quella del francese, spagnolo o arabo costituisce un vantaggio competitivo. Oltre a questi requisiti generali, ogni posizione può presentare specifiche richieste legate al background accademico o alle competenze tecniche.

La procedura di candidatura richiede la compilazione online attraverso il sito web dell’Unione per il Mediterraneo dove gli aspiranti stagisti dovranno inserire i propri dati personali insieme al curriculum vitae ed alla lettera motivazionale redatti in lingua inglese. Il termine ultimo fissato al 5 marzo 2025 rappresenta una scadenza cruciale oltre la quale sarà necessario attendere la prossima sessione disponibile.

L’inclusione nella previdenza sociale spagnola garantisce ai tirocinanti copertura medica durante tutto il periodo dello stage; questo aspetto non trascurabile arricchisce ulteriormente l’offerta formativa proposta dall’UpM rendendola ancora più attrattiva agli occhi dei giovani professionisti europei ed extra-europei.