Tornano pioggia e neve: le previsioni meteo per la prossima settimana – viagginews.com

Gli esperti de ilmeteo.it prevedono per la prossima settimana pioggia con neve e temporali, ecco le aree coinvolte

La prossima settimana si preannuncia come un periodo di marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche in Italia, con l’arrivo di piogge abbondanti, temporali e nevicate sulle nostre montagne. Un cambiamento significativo che vedrà il nostro Paese alle prese con un clima decisamente più turbolento rispetto alle ultime settimane.

Il responsabile di questo netto cambio di rotta è l’intensificarsi della depressione d’Islanda, una vasta area di bassa pressione che si colloca nell’Atlantico settentrionale e che ha la capacità di influenzare profondamente il meteo sull’Europa e in particolare sulla Penisola Italiana. Questo fenomeno porterà con sé perturbazioni atlantiche pronte a scaricare piogge e temporali su gran parte del territorio nazionale.

Previsioni prossima settimana

Già da lunedì 24 Febbraio si assisterà a un primo assaggio del maltempo previsto. La Liguria sarà tra le prime regioni a essere colpite insieme ad ampie zone del Centro Italia; successivamente anche Campania, Basilicata e Puglia saranno interessate da queste precipitazioni. Sebbene non si attendano fenomeni estremi per questa fase iniziale, sarà opportuno non farsi trovare impreparati.

Il cielo sopra il Nord Italia sarà coperto da dense nubi ma con rischio precipitazioni contenuto; al Sud ed sulle Isole Maggiori invece la situazione sembrerà più tranquilla con aperture soleggiate fino al tardo pomeriggio quando è previsto un generale peggioramento.

La giornata di martedì 25 vedrà l’avvicinarsi di un vortice ciclonico verso il Tirreno settentrionale che porterà instabilità soprattutto nelle regioni nord-occidentali dell’Italia. Al Centro ed al Sud prevaleranno condizioni variabili ma non mancheranno episodi pluviali isolati.

Tuttavia è tra mercoledì 26 e giovedì 27 Febbraio che ci aspettiamo il culmine del maltempo: una perturbazione intensa alimentata dal vortice ciclonico porterà piogge diffuse prima al Nord poi estendendosi verso le regioni centrali tirreniche ed infine quelle adriatiche. Le precipitazioni raggiungeranno anche il Meridione ed in particolare la Sicilia entro sera.

Un elemento da non sottovalutare sarà il ritorno della neve: attese nevicate consistenti sulle Alpi (oltre i 1000 metri) e sugli Appennini (sopra i 1400 metri), segno tangibile dell’intensità del freddo associato alla perturbazione.

Conclusasi questa fase acuta giovedì 27, quando la perturbazione si sposterà verso est interessando ancora diverse regioni italiane tra cui Lombardia nordorientale, Toscana ed alcune zone del Sud inclusa la Sardegna; sembrerebbe profilarsi una breve tregua meteorologica proprio in vista del weekend.

Tuttavia questa pausa sarà effimera poiché già dalla seconda parte di sabato 1 Marzo nuove nubi cariche di pioggia faranno capolino sull’Italia anticipando quello che sembra essere un altro weekend all’insegna dell’instabilità climatica con domenica 2 destinata a vivere sotto i riflettori del maltempo su molte regioni italiane.