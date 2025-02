Matrimonio 2.0: la svolta digitale per il grande giorno diventa un’opportunità di lavoro – viagginews.com

Siamo nell’era del matrimonio 2.0: ecco come la svolta digitale per il grande giorno diventa un’opportunità di lavoro.

Ne è passato di tempo da quando il matrimonio era un evento intimo, dove solo i presenti potevano assistere al momento del “Sì” di una coppia. E, soprattutto, le uniche immagini del grande giorno erano esclusivamente di proprietà del fotografo ingaggiato dagli sposi. Oggi, nell’epoca di internet, le cose sono cambiate, e chiunque può realizzare foto e video di qualunque evento.

Nell’era digitale in cui viviamo, il matrimonio non è più solo un evento da vivere nel momento, ma anche da condividere e rivivere attraverso i social media. Questa nuova tendenza ha portato alla nascita di una figura professionale innovativa nel settore nuziale: il creatore di contenuti per matrimoni.

Wedding creator, cosa fa?

Brooke Wilson e Lexie Heil, due amiche che hanno sperimentato la “tristezza post-matrimonio” dopo i loro rispettivi giorni speciali, hanno colto questa esigenza emergente lanciando “Follow The Bride”, un servizio che fornisce alle coppie foto e video iPhone grezzi e non modificati in tempo reale.

La loro idea si è rapidamente diffusa, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno. In poco più di due anni, il team si è espanso includendo 20 creatori di contenuti sparsi per tutto il paese, documentando oltre 160 matrimoni. Questa crescita testimonia l’importanza crescente dei contenuti autentici sui social media e la volontà delle coppie di condividere immediatamente i momenti più significativi del loro grande giorno.

Un creatore di contenuti per matrimoni agisce come una sorta di ombra digitale della coppia, catturando quegli attimi spontanei che spesso sfuggono all’obiettivo dei fotografi tradizionali. Nonostante l’utilizzo prevalente degli smartphone per le riprese, alcuni professionisti come Heil e Wilson integrano la tecnologia mobile con fotocamere tradizionali per garantire una varietà ancora maggiore nei risultati finali. La loro missione non è sostituire il fotografo ma offrire una prospettiva complementare che arricchisca l’album ricordi della coppia.

Il servizio proposto da “Follow The Bride” va oltre la semplice produzione di materiale grezzo; include anche la possibilità per le coppie di personalizzare i pacchetti scegliendo tra diverse opzioni come takeover delle storie Instagram in tempo reale o creazione specifica di reel o TikTok. Questo approccio permette ai novelli sposi non solo di avere a disposizione un vasto assortimento d’immagini subito dopo il matrimonio ma anche di coinvolgere amici e parenti impossibilitati a partecipare all’evento.

Tuttavia, assumere un creatore di contenuti richiede considerazioni specifiche: dal budget alla dimensione dell’evento fino allo stile desiderato dei materiali prodotti. I costi possono variare significativamente a seconda del pacchetto scelto e dei servizi aggiuntivi richiesti; tuttavia rappresentano generalmente un investimento minore rispetto ai tradizionali servizi fotografici professionali.

Inoltre, è fondamentale assicurarsi che ci sia armonia tra il lavoro del creatore dei contenuti e quello del fotografo ufficiale dell’evento affinché entrambi possano operare senza intralciarsi reciprocamente. Una comunicazione chiara tra tutti i fornitori coinvolti è essenziale per garantire che ogni momento importante venga catturato senza compromettere l’integrità dell’esperienza nuziale.