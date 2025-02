Lavoro alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: le figure ricercate – viagginews.com

Possibilità di lavorare presso la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: ecco le figure ricercate, e come candidarsi

Venezia, città delle meraviglie e crocevia di culture, arte e innovazione, si appresta a diventare ancora una volta il palcoscenico di un evento internazionale che attira l’attenzione di professionisti e appassionati da tutto il mondo.

Questa volta, l’opportunità si presenta sotto forma di un’offerta lavorativa unica nel suo genere: quella per addetti alle vendite in un bookshop durante la 19ª Mostra Internazionale di Architettura 2025. Un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi in un ambiente culturale stimolante e dinamico.

Mostra di Venezia, come candidarsi

Electa S.p.A., società parte del prestigioso Gruppo Mondadori, ha annunciato la ricerca di personale qualificato da inserire all’interno del proprio team per la gestione del punto vendita che sarà attivo durante l’evento. La Biennale di Architettura 2025 rappresenta una delle manifestazioni più rilevanti nel panorama internazionale dell’architettura e del design, parallela alla celebre Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, entrambe organizzate dalla Biennale di Venezia.

Il ruolo proposto è quello dell’addetto alle vendite a tempo determinato e part time. Una posizione che non solo offre l’opportunità di lavorare in uno degli eventi più prestigiosi al mondo ma anche quella di vivere quotidianamente a contatto con opere letterarie ed editoriali legate al vasto universo dell’arte, dell’architettura e del design.

La selezione si rivolge a candidati con una spiccata passione per il mondo editoriale, dotati di laurea triennale in ambiti artistici o culturali. È richiesta una conoscenza approfondita nei settori dell’arte, architettura e design oltre alla padronanza dei sistemi di cassa e pagamento elettronico. La conoscenza fluente della lingua inglese è considerata fondamentale insieme alla preferenza per chi possiede competenze in una seconda lingua straniera.

Le mansioni principali affidate agli addetti includono assistenza alla clientela nella scelta dei prodotti disponibili all’interno dello store: libri specializzati, gadget tematici ed articoli vari legati all’universo della Biennale. Gli addetti avranno anche il compito della gestione dei pagamenti e dell’organizzazione dello spazio espositivo garantendo sempre presentazione ottimale dei prodotti ed efficienza nell’assortimento della merce.

Per coloro interessati a cogliere questa opportunità professionale nel cuore pulsante della cultura internazionale è possibile candidarsi visitando la pagina dedicata sul sito del Gruppo Mondadori. Qui sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie per inviare la propria candidatura all’annuncio “Addette/i vendita Bookshop – Bienniale Venezia 2025” oltre ad avere accesso ad altre posizioni aperte correlate all’evento.

Lavorare durante la Biennale d’Architettura offre non solo l’occasione unica di contribuire al successo dell’evento ma anche quella preziosa esperienza lavorativa arricchita dal contatto diretto con artisti, architetti, designer ed appassionati provenienti da ogni angolo del globo. Un incarico che promette sfide quotidiane in uno degli ambienti culturalmente più stimolanti d’Italia: Venezia stessa.