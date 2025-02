L’attrazione inedita sulla Torre Eiffel è da brividi e solo per coraggiosi, imperdibile – viagginews.com

Arriva una nuova attrazione inedita sulla Torre Eiffel, un’esperienza da brividi e solo per coraggiosi, imperdibile

Parigi, la città dell’amore, della luce e… dell’avventura? Sì, avete letto bene. La Torre Eiffel, simbolo indiscusso della capitale francese e attrazione amata da milioni di turisti ogni anno, ha deciso di aggiungere un pizzico di brivido alla visita tradizionale. Fino al 9 marzo 2025, i visitatori avranno l’opportunità unica di attraversare il ponte urbano più alto di Francia, situato proprio al primo piano del monumento.

A 60 metri d’altezza dalla piazza sottostante, una passerella lunga 40 metri attende gli audaci che desiderano provare l’ebbrezza del vuoto sotto i propri piedi. Questa attrazione straordinaria è stata realizzata con reti dall’azienda specializzata Arboricorde e promette sensazioni forti in condizioni di massima sicurezza.

Le Vertige de la Tour, un’esperienza unica sulla Tour Eiffel

L’accesso a questa esperienza vertiginosa è completamente gratuito per tutti i visitatori muniti di biglietto per la Torre Eiffel. Tuttavia, è necessario registrarsi in loco tramite QR Code al primo piano vicino all’attrazione in terrazza o nel bistrot Pavillon Ferrié. La registrazione online permette ai visitatori di prenotare una fascia oraria specifica per sé stessi e il proprio gruppo (fino a un massimo di 8 persone), garantendo così un flusso ordinato e piacevole per tutti.

La passerella “Le Vertige de la Tour” non è solo una sfida personale contro le proprie paure ma anche un modo innovativo per ammirare Parigi da una prospettiva completamente nuova. Immaginatevi a camminare sospesi nel cielo parigino, con una vista mozzafiato sui giardini del Champ de Mars o sul fiume Senna che scorre placidamente sotto di voi.

Questa esperienza è aperta a tutti: adulti e bambini dai 3 anni in su possono parteciparvi. I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da almeno un adulto responsabile durante l’attraversamento della passerella. È importante notare che “Le Vertige de la Tour” potrebbe non essere adatto a chi soffre intensamente di vertigini o ha difficoltà motorie significative poiché l’accesso alla passerella avviene tramite scale.

La sicurezza dei partecipanti è ovviamente al centro delle preoccupazioni degli organizzatori dell’attrazione: la passerella è completamente chiusa da due strati sovrapposti di reti annodate (per un totale impressionante di 25.000 maglie!) ed è circondata da ulteriori reti per evitare qualsiasi caduta accidentale sia delle persone sia degli oggetti personali come telefoni o macchine fotografiche.

Per partecipare all’avventura “Le Vertige de la Tour“, basta presentarsi al primo piano della Torre Eiffel nei giorni stabiliti (dalle 10:30 alle 18:30 nei giorni feriali e dalle 10:00 alle 20:00 nei fine settimana) dopo essersi registrati online attraverso il sistema QR Code messo a disposizione sul posto.

Allora, se cercate quella scossa d’adrenalina extra durante la vostra visita nella Ville Lumière o volete semplicemente godervela dall’alto sfidando le vostre paure più profonde, “Le Vertige de la Tour” vi aspetta fino al marzo del 2025 per regalarvi emozioni indimenticabili sopra i tetti parigini.