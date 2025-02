Ryanair: 300 assunzioni nell’Aeroporto di Lamezia Terme in Calabria, come candidarsi – viagginews.com

Ryanair apre a nuove opportunità di lavoro: 300 assunzioni con nuovi hangar nell’Aeroporto di Lamezia Terme (Calabria)

La compagnia aerea low-cost Ryanair ha annunciato un significativo piano di espansione per la Calabria, che prevede l’apertura di due nuovi hangar presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

Questa mossa rappresenta non solo un importante investimento nel settore dell’aviazione civile del Sud Italia ma anche una grande opportunità occupazionale per la regione, con la creazione prevista di 300 posti di lavoro.

Ryanair, opportunità in Calabria

Con un investimento da 15 milioni di euro, Ryanair mira a rafforzare la propria presenza in Calabria e a contribuire allo sviluppo economico locale attraverso l’assunzione diretta di personale altamente qualificato. Le figure professionali ricercate spaziano dai meccanici agli ingegneri aeronautici, dai tecnici specializzati agli addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli aeromobili.

Il CEO della compagnia, Eddie Wilson, ha espresso grande entusiasmo per questo progetto che segna il primo significativo investimento della compagnia nel sud dell’Italia. “Questa nuova struttura non solo creerà posti di lavoro qualificati ma sottolineerà anche il nostro impegno nei confronti della Calabria e dell’Italia intera“, ha dichiarato Wilson. Inoltre, ha evidenziato come parte del personale sia già in fase di formazione presso l’Aircraft Engineering Academy (AEA) a Bergamo, sottolineando l’importanza della preparazione professionale adeguata per le future esigenze operative degli hangar.

Questi nuovi impianti si inseriscono in un più ampio piano strategico che vede Ryanair impegnata nello sviluppo delle proprie operazioni nella regione calabrese. Già lo scorso anno era stato annunciato un incremento delle rotte gestite dalla compagnia con destinazione o partenza da Lamezia Terme; ora con l’aggiunta dei due hangar si prevede una ulteriore espansione dei servizi offerti e quindi una maggiore richiesta lavorativa nel settore.

L’iniziativa non riguarderà soltanto i profili tecnici ma avrà ripercussioni positive anche sulle assunzioni indirette legate all’aumento del traffico aereo: dal personale addetto ai servizi a terra fino agli assistenti di volo e ai piloti. La crescita prevista delle operazioni in Calabria porterà infatti alla necessità di ampliare le squadre attualmente operative negli scali regionali.

L’impatto economico dell’investimento è notevole: oltre al diretto inserimento lavorativo delle 300 unità nei nuovi hangar, si stima che il potenziamento delle attività della compagnia possa supportare indirettamente oltre 1700 posti lavoro nella regione grazie all’aumentata domanda turistica e commerciale legata al maggior numero di voli disponibili.

Il progetto Ryanair rappresenta una ventata d’ottimismo per il mercato del lavoro calabrese e italiano più in generale. Con i lavori previsti per prendere avvio nei prossimi mesi e i dettagli operativi ancora da definire completamente, resta alta l’attesa tra gli stakeholder locali e tra coloro che aspirano ad entrare a far parte del team Ryanair nell’imminente futuro.