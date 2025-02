Ciak, si gira! da Rocky e Philadelphia, viaggio nella città delle location dei film cult

Philadelphia e il cinema: un tour tra film e luoghi leggendari che hanno fatto la storia e sono rimasti nei cuori di tutti

Philadelphia, nota anche come la “Città dell’Amore Fraterno”, non brilla solo per la sua importanza storica negli Stati Uniti ma emerge anche come un’icona nel mondo del cinema. La sua architettura imponente, i quartieri pieni di carattere e le strade vibranti hanno offerto lo sfondo perfetto per alcuni dei film più amati e riconoscibili.

Tra questi, Rocky, Una poltrona per due, Philadelphia e Il lato positivo hanno catturato l’immaginario collettivo, rendendo la città un punto di riferimento culturale globale.

Rocky, Philadelphia, Una Poltrona per due: le location

Il tour cinematografico inizia con Rocky (1976), un film che ha lasciato un segno indelebile non solo a Philadelphia ma nell’intero panorama cinematografico mondiale. La scena in cui Sylvester Stallone, nei panni di Rocky Balboa, sale i gradini del Philadelphia Museum of Art è diventata un’icona di perseveranza e coraggio. I “Rocky Steps”, così come la statua di Rocky vicino al museo, sono diventati luoghi di pellegrinaggio per i fan. Per gli appassionati, il Sly Stallone Shop offre un’esperienza unica, immersiva nel mondo del celebre pugile.

Una poltrona per due (1983) ci guida attraverso alcune delle location più significative di Philly, seguendo le vicissitudini dei protagonisti interpretati da Eddie Murphy e Dan Aykroyd. La Borsa di Philadelphia e la Commodore Barry Statue sono solo alcune delle aree che fanno da sfondo alle avventure del film. Oggi, luoghi come Rittenhouse Square continuano ad essere centri nevralgici della vita cittadina, dove residenti e visitatori si ritrovano per momenti di relax.

Il film Philadelphia (1993) ha esplorato angoli suggestivi della città attraverso la storia commovente di Andrew Beckett, interpretato da Tom Hanks. Il City Hall e il Pennsylvania Convention Center sono solo alcune delle location che hanno fatto da sfondo a questa potente narrazione. Questi luoghi rimangono testimoni dell’eredità culturale e sociale di Philadelphia, continuando a simboleggiare la lotta per la giustizia e l’uguaglianza.

Il lato positivo (2012) ci porta alla scoperta delle aree residenziali che circondano il cuore di Philadelphia. Lansdowne Avenue a Upper Darby offre uno sguardo autentico sulla vita quotidiana dei suoi abitanti, mentre il Lincoln Financial Field si afferma come uno degli stadi più importanti del paese. Queste zone dimostrano la diversità e la ricchezza della vita cittadina, lontano dai soliti cliché cinematografici.

Questo viaggio attraverso i luoghi iconici di Philadelphia, immortalati dal cinema, evidenzia l’intreccio profondo tra la storia cinematografica e quella urbana ed architettonica della città. Ogni angolo di Philadelphia racconta storie uniche, tutte legate da un filo comune che continua ad ispirare registi e sceneggiatori da tutto il mondo.