Gli esperti rivelano quando è meglio prenotare un volo nel 2025, prepara il click

Quando è meglio prenotare un volo nel 2025? Gli esperti riassumono tutte le accortezze da considerare per fare il click giusto

Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente facilità di viaggio, sia per motivi di lavoro che per puro piacere, la prenotazione dei voli assume un ruolo cruciale. La domanda su quando prenotare un volo nel 2025 trova risposta tra gli esperti che danno indicazioni sui mesi, giorni e orari più vantaggiosi per acquistare i biglietti aerei.

Risparmiare sui voli è un’arte che richiede tempismo, strategia e conoscenza delle dinamiche del mercato. Non esiste una formula magica, ma alcuni accorgimenti possono fare la differenza. Ecco una guida completa per orientarsi nel mondo delle tariffe aeree e trovare le offerte migliori.

Il momento ideale per prenotare un volo

Per i voli a corto e medio raggio, in genere si consiglia di prenotare tra 1 e 3 mesi prima della partenza. Tuttavia, per alcune tratte particolarmente richieste o in periodi di alta stagione, potrebbe essere preferibile anticipare ulteriormente, fino a 6 mesi prima.

Per i voli a lungo raggio il discorso cambia leggermente. Per i voli intercontinentali, spesso si trovano tariffe più vantaggiose prenotando con un anticipo maggiore, idealmente tra 3 e 6 mesi prima della partenza.

Tradizionalmente, i giorni considerati più economici per prenotare sono il martedì e il mercoledì. Questo perché molte compagnie aeree tendono a lanciare le loro offerte e promozioni proprio in questi giorni. Tuttavia, negli ultimi anni questa tendenza si è un po’ attenuata, e anche gli altri giorni della settimana possono offrire buone opportunità.

Per quanto riguarda gli orari, non ci sono indicazioni precise. Tuttavia, in genere si consiglia di monitorare i prezzi durante tutto l’arco della giornata, in quanto le tariffe possono variare anche nel giro di poche ore.

I mesi più economici per volare variano a seconda della destinazione e del periodo dell’anno. In generale, si possono individuare alcuni trend:

Bassa stagione: i mesi di bassa stagione, come gennaio, febbraio (escluso il periodo di Carnevale) e novembre (escluse le festività), sono spesso i più economici per volare, in quanto la domanda è minore.

Spalle stagionali: anche i mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre possono offrire tariffe vantaggiose, in quanto si trovano in un periodo di “spalla” tra l’alta e la bassa stagione.

Per fare qualche esempio pratico, per un volo Roma-Milano se prenotato con 2-3 mesi di anticipo, si possono trovare tariffe a partire da 50-70 euro a/r. Per un volo Roma-New York, prenotando con 4-5 mesi di anticipo, si possono trovare offerte a partire da 500-600 euro a/r. Non dimenticare poi di utilizzare comparatori di prezzo online (come Skyscanner, Google Flights, Momondo) molto utili per monitorare le tariffe e trovare le offerte migliori, iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree per ricevere aggiornamenti sulle promozioni e offerte speciali, e considerare gli aeroporti alternativi – volare su aeroporti secondari o meno trafficati può consentire di risparmiare sul costo del biglietto.