E’ questa la destinazione per osservare le stelle del 2025, l’esperienza più luminosa dell’anno – viagginews.com

Big Sky, un cielo immenso per ammirare le stelle più luminose: ecco la destinazione dove fare le esperienze più belle del 2025

Il Big Sky Country invita tutti coloro che cercano un contatto profondo con lo spazio infinito sopra noi ad alzare lo sguardo verso i suoi vastissimi orizzontini notturnii nel 2025 – un anno destinato ad essere memorabile nell’osservazione delle meraviglie celesti. Tutte le informazioni su questo incredibile posto e gli appuntamenti di quest’anno.

Il Montana, conosciuto come il Big Sky Country, si appresta a diventare la meta prediletta per gli amanti dell’astronomia e gli osservatori delle stelle nel 2025. Questo stato americano, famoso per i suoi paesaggi mozzafiato e la natura incontaminata, offre cieli notturni tra i più bui del Nord America. Grazie al minimo inquinamento luminoso e ai suoi vasti orizzonti naturali, il Montana promette un’esperienza di osservazione delle stelle senza pari.

Big Sky, in Montana per ammirare le stelle

Gli eventi celesti previsti per il 2025 includono eclissi lunari totali, sciami meteorici spettacolari e allineamenti planetari rari. Queste meraviglie astronomiche saranno visibili in tutta la loro magnificenza grazie alle condizioni ideali che solo il Big Sky Country può offrire.

Angela Tempo di Yellowstone Wildlife Tours sottolinea a National Geographic che non c’è un momento sbagliato per osservare le stelle nel Montana. L’estate offre viste spettacolari del nucleo della Via Lattea e possibilità di avvistare aurore boreali tra maggio e settembre. L’inverno, invece, regala cieli cristallini perfetti per ammirare sciami meteorici. Ryan Hannahoe del Montana Learning Center consiglia di pianificare le visite durante la luna nuova per godere della massima oscurità e suggerisce di attendere circa 90 minuti dopo il tramonto o prima dell’alba quando il cielo è più buio.

Mark Paulson del Big Sky Astronomy Club invita a esplorare luoghi meno conosciuti oltre ai famosi parchi nazionali come Glacier National Park. Luoghi come Brush Lake State Park e Nelson Reservoir offrono bassissimi livelli di inquinamento luminoso ideali per l’osservazione delle stelle. Il Medicine Rocks State Park nel sud-est del Montana è particolarmente raccomandato ai fotografi grazie alle sue formazioni rocciose suggestive sotto un cielo notturno illuminato da milioni di stelle.

Per una serata indimenticabile sotto le stelle montanane è essenziale prepararsi adeguatamente: vestirsi a strati anche d’estate quando le temperature possono calare significativamente dopo il tramonto; portarsi bevande calde; utilizzare una torcia rossa che non comprometta l’adattamento degli occhi al buio; considerare l’utilizzo di una sedia reclinabile o noleggiando un telescopio presso entità come il Montana Learning Center.

L’anno sarà ricco di eventi astronomici eccezionalmente visibili dal Montana: dall’allineamento planetario con sette pianeti visibili alla fine febbraio alla congiunzione straordinaria tra Venere e Giove ad agosto. Gli appassionati potranno assistere anche a sciami meteorici impressionanti come le Perseidi ad agosto o le Geminidi a dicembre.

Un’eclissione lunare totale colorerà la luna di rosso a marzo mentre una superluna illuminerà intensamente il cielo notturno a novembre. Inoltre, l’aumento dell’attività solare promette spettacolari visione dell’aurora boreale durante tutto l’anno.