Concorsi Ministero del Turismo 2025: 65 posti e 225 assunzioni totali – viagginews.com 

Concorsi presso il Ministero del Turismo 2025 per 165 posti e 225 assunzioni totali previste dal PIAO. I profili ricercati.

Il Ministero del Turismo ha recentemente svelato un piano ambizioso per il reclutamento di personale, come parte del suo nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), approvato all’inizio di febbraio 2025. Questa iniziativa prevede l’assunzione di 225 nuovi dipendenti, di cui una larga maggioranza attraverso concorsi pubblici, per un totale di 165 posti. Questo sforzo è volto a potenziare il team del Ministero in risposta alle crescenti esigenze del settore turistico, vitale per l’economia del paese.

Il PIAO mira a delineare una strategia per il triennio 2025-2027, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse umane attraverso concorsi, stabilizzazioni e progressioni di carriera interne. La focalizzazione sui concorsi per l’Area dei Funzionari evidenzia l’intenzione del Ministero di arricchire le proprie competenze tecniche e amministrative, fondamentali per promuovere il turismo italiano a livello globale.

Dettagli sulle assunzioni e i profili ricercati

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP), incluso nel PIAO, specifica la distribuzione delle nuove assunzioni per il 2025, sottolineando l’importanza di 162 Funzionari nella gestione e promozione delle attività turistiche. In aggiunta, saranno ricercati 40 Assistenti per supporto amministrativo, 8 Funzionari di elevate professionalità per settori chiave e 15 Dirigenti per la strategia operativa e supervisione.

I prossimi bandi rappresentano un’eccezionale opportunità per i laureati desiderosi di contribuire al settore turistico. Un concorso si concentrerà sulla selezione di 158 Funzionari in vari profili professionali, mentre un altro sarà dedicato a 7 Dirigenti II fascia, posizioni di vertice nell’organigramma ministeriale.

Per chi è interessato ai concorsi o cerca maggiori informazioni sui profili ricercati, il portale web del Ministero del Turismo offre tutti i dettagli necessari. La sezione concorsi verrà regolarmente aggiornata con i bandi attivi e le istruzioni per la candidatura. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla piattaforma inPA, il punto di riferimento online per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione italiana.

Queste nuove assunzioni non solo offrono significative opportunità professionali per i laureati ma segnano anche un passo importante nella strategia del Ministero del Turismo per migliorare l’efficacia delle proprie operazioni. Con questo ambizioso piano di reclutamento, il settore turistico italiano si prepara a incontrare le sfide future con personale altamente qualificato e rinnovato entusiasmo.