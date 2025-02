Vista mozzafiato sulle montagne e cucina francese: la fuga di Ilary Blasi è top

Ilary Blasi fa una fuga romantica in un posto con vista mozzafiato sulle montagne e cucina francese. Un posto davvero top.

Ilary Blasi, nota conduttrice televisiva e personaggio pubblico amato in Italia, ha sempre mostrato una grande passione per i viaggi, un amore che ama condividere con i suoi numerosi follower sui social network. Attraverso le sue pagine Instagram e Facebook, Ilary ci porta in giro per il mondo, mostrandoci non solo luoghi da sogno ma anche momenti di vita quotidiana vissuti in paesi lontani o città d’arte famose.

Oltre alla bellezza dei paesaggi naturali o all’eleganza delle città europee, ciò che emerge dai suoi racconti è l’amore per l’avventura e la scoperta, valori che Ilary sembra voler trasmettere non solo come esperienze personali ma come ispirazione per tutti coloro che la seguono. Le sue fotografie ricche di colori vivaci e i video pieni di vita offrono una finestra su culture diverse e stimolano nei follower la voglia di viaggiare ed esplorare il mondo con occhi nuovi.

Courchevel, vista sulle montagne e cucina francese

Tra gli ultimi viaggi di Ilary Blasi, figura una destinazione che fa sognare gli amanti della montagna e del lusso: Courchevel. Questo gioiello incastonato nelle Alpi Francesi è parte del vasto comprensorio sciistico dei Tre Valli, considerato uno dei più grandi e meglio attrezzati al mondo per gli appassionati degli sport invernali.

Courchevel non è solo sinonimo di piste da sci impeccabili e paesaggi da cartolina, ma anche di un’eleganza senza tempo che si riflette nei suoi esclusivi hotel a 5 stelle, chalet di lusso e ristoranti gourmet dove la haute cuisine francese incontra le tradizioni culinarie alpine. Oltre allo sci, Courchevel offre un’ampia gamma di attività per tutti i gusti: dal pattinaggio sul ghiaccio alla slitta trainata da cavalli, fino alle escursioni con le ciaspole tra boschi incantati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Ilary Blasi durante il suo soggiorno a Courchevel ha postato una foto sulla terrazza del ristorante Bagatelle, specializzato in cucina francese mediterranea nel cuore delle Trois Vallées. Per chi cerca momenti di relax dopo una giornata sulle piste, il ristorante Bagatelle è un posto da sogno, dove godere di un cocktail e di piatti gourmet, davanti ad una vista da sogno sulle montagne innevate.