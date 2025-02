Prime tendenze meteo per la Primavera: ecco come sarà secondo l’esperto – viagginews.com

Come sarà questa Primavera 2025? l’esperto de ilmeteo.it ha spiegato le prime previsioni per i mesi di marzo e aprile.

La prossima Primavera si preannuncia come un periodo di grande incertezza e di potenziali sorprese climatiche. Le recenti proiezioni stagionali sul lungo periodo hanno iniziato a suscitare preoccupazione tra gli esperti meteorologici, evidenziando possibili grandi movimenti atmosferici e l’influenza dell’anomala stagione invernale appena trascorsa. Quest’ultima, infatti, potrebbe avere ripercussioni significative sui mesi primaverili. Lo spiega il metereologo de ilmeteo.it Mattia Gussoni.

Negli ultimi anni, il clima sembra aver subito una sorta di rottura degli equilibri tradizionali. Si assiste sempre più frequentemente a un’alternanza tra lunghe fasi anticicloniche con temperature ben al di sopra della media e improvvise irruzioni di aria fredda capaci di scatenare eventi meteo estremi. Queste dinamiche sono i segnali tangibili dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo e che incidono profondamente anche sul nostro Paese.

Aggiornamenti meteo Marzo e Aprile

Secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, si prevede che nei mesi di Marzo e Aprile le temperature saranno significativamente superiori alla media storica, con scostamenti che potrebbero raggiungere i +1/2°C su gran parte dell’Europa centro-orientale e della Scandinavia. Le anomalie termiche più marcate interesseranno soprattutto il Nord Italia e alcune aree adriatiche.

Tuttavia, questa previsione non deve indurre a pensare che l’intera stagione primaverile sarà caratterizzata da sole splendente e clima mite. Infatti, non si possono escludere brusche variazioni meteorologiche dovute a scambi meridiani intensi: fenomeno già osservato negli anni passati con ondate di freddo tardive provenienti direttamente dal Polo Nord. Questa eventualità desta particolare preoccupazione per l’agricoltura e la vegetazione che, dopo un Inverno mite, mostrano già segni precoci come gemme e fioriture anticipate. Un gelo tardivo avrebbe conseguenze devastanti sia per l’ambiente naturale sia per l’economia.

Inoltre, il rischio legato ai contrasti tra caldo anomalo ed improvvise irruzioni fredde non va sottovalutato: i fenomeni estremi sono in aumento anche nel nostro Paese durante la Primavera. Si registrano sempre più spesso violentissimi temporali accompagnati da grandine, tornado o nubifragio.

Anche Maggio sembra destinato a seguire questo trend climatico anomalo con temperature molto al di sopra della media stagionale; ciò potrebbe portarci ad assistere alle prime ondate di calore quasi estive capacità persino di superare i 30°C in alcune giornate particolarmente influenzate dall’avanzata dell’anticiclone africano.

Queste previsioni mettono in evidenza quanto sia importante prepararsi adeguatamente ai cambiamenti climatici imminenti ed essere consapevoli sul fatto che le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente portando sfide significative per tutti noi.