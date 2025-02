Il brand di Meghan Markle si è ispirato a questo luogo: dove si trova il “villaggio della discordia”

Meghan Markle ancora sotto i riflettori per un possibile contenzioso, questa volta le critiche arrivano dalla Spagna. Ecco perché.

Il recente rebranding del marchio di Meghan Markle, As Ever, contiene un logo che sembra nascondere omaggi molto personali alla Royal Family, nonostante il suo noto allontanamento dalla Corona britannica.

Il nuovo logo è composto da una palma e due colibrì, elementi che a prima vista potrebbero sembrare casuali o puramente estetici. Tuttavia, come spesso accade quando si tratta dei Sussex, c’è molto più di quello che appare. La scelta della palma pare essere un diretto riferimento alla nuova vita californiana della coppia e in particolare a un aneddoto personale condiviso da Meghan riguardante la loro residenza a Montecito.

Durante un’intervista con The Cut nel 2022, la duchessa raccontò come due imponenti palme presenti nel cortile della loro villa fossero state uno degli elementi che li avevano fatti innamorare della proprietà. Queste palme sono state addirittura personificate dal piccolo Archie come i suoi genitori, creando così un legame affettivo profondo tra la famiglia Sussex e questi alberi.

I colibrì presenti nel logo portano invece con sé una storia altrettanto intima ma legata alla figura della regina Elisabetta II. Dopo la scomparsa della sovrana nel 2022, Harry raccontò di come un colibrì fosse entrato nella loro casa californiana, interpretato da alcuni come un segno o una visita spirituale della defunta regina. Questa scelta simbolica non solo rende omaggio alla memoria dell’amata nonna di Harry ma si collega anche alle credenze azteche sui colibrì come reincarnazioni dei guerrieri caduti in battaglia.

Porreres, il villaggio “contro” Meghan Markle

Nonostante l’intenzione emotiva e personale celata dietro al nuovo logo del brand As Ever possa commuovere e affascinare molti fan dei Sussex, essa ha anche sollevato questioni legali inaspettate. Il design del logo presenta infatti sorprendenti somiglianze con lo stemma del villaggio spagnolo Porreres a Maiorca; tanto che le autorità locali stanno valutando l’ipotesi di intraprendere azioni legali contro Meghan per plagio.

La sindaca Francisca Mora ha espresso stupore per l’incredibile somiglianza tra i due loghi ed è emerso il sospetto che Meghan potesse aver avuto modo durante qualche visita precedente nell’isola spagnola di vedere lo stemma comunale senza tuttavia renderlo noto. Quest’accusa solleva interrogativi sulla ricerca ispirazionale alle spalle del rebranding: è possibile che ci sia stata una mancanza nella verifica dell’originalità del design? O forse si tratta solo di una coincidenza sorprendente?

Porreres, incastonato nel cuore di Maiorca, Spagna, è un gioiello nascosto che attende di essere scoperto. Questo piccolo villaggio si distingue per la sua autenticità e la tranquillità che offre ai suoi visitatori. Circondato da una natura rigogliosa e campi coltivati, Porreres è il luogo ideale per chi cerca una fuga dalla frenesia della vita moderna. Il centro storico, con le sue strette vie acciottolate e le case in pietra tradizionali, racconta storie di tempi passati.

Qui, gli amanti della cultura possono esplorare chiese antiche e musei locali che custodiscono gelosamente l’arte e la storia del villaggio. Inoltre, Porreres è rinomato per i suoi prodotti agricoli di qualità, come il vino e l’olio d’oliva, che riflettono l’amore e la dedizione degli abitanti per la loro terra. Visitarlo significa immergersi in un’atmosfera serena dove il tempo sembra rallentare, offrendo un’esperienza indimenticabile a chi cerca autenticità nelle piccole cose della vita quotidiana.