Fuga Romantica di Primavera, dove andare e cosa fare per trascorrere dei giorni indimenticabili

Vi sta solleticando l’idea di partire e mollare tutto per una fuga romantica di primavera, anche se di pochi giorni? Allora vi diamo noi degli spunti per organizzare un viaggio top!

Per San Valentino non è detto che tutti gli innamorati abbiano avuto il tempo di organizzare una fuga romantica, per questo suggeriamo di recuperare a primavera! Ci sono tante mete possibili da visitare e tante attività da fare in due per trascorrere anche solo pochi giorni all’insegna dell’amore e della passione.

Mettete in valigia il minimo indispensabile per viaggiare leggeri e fatevi ispirare dalle nostre idee per organizzare la vostra fuga romantica di primavera originale e personalizzata in base ai vostri gusti e a quelli del vostro (o della vostra) partner, ovviamente!

Dove andare e cosa fare per un fuga romantica di primavera

Con l’arrivo delle temperature più miti è un vero piacere tornare a fare delle gite fuori porta. Ci si può godere finalmente l’aria aperta e il calore ancora non troppo forte dei raggi del sole. Per cui, se amate la natura, una fuga in montagna potrebbe essere perfetta. Potrete fare escursioni e passeggiate nei boschi per poi fermarvi in trattoria e gustare piatti tipici locali.

E che dire di vivere per qualche ora come i castellani di un tempo? Scegliete una località con sentieri panoramici e rifugi accoglienti dove fermarvi per un pranzo o una cena romantica, noi vi suggeriamo una visita al Castello di Rocca Sinibalda, potrete vivere un’esperienza da sogno e anche soggiornane al suo interno.

Anche una meta sulla costa può riservare grandi emozioni. Potrete dedicarvi al relax prendendo un po’ di sole e dopo una passeggiata sulla spiaggia semideserta potrete fermarvi in un ristorante della zona a gustare un buon menu di pesce.

Se l’escursione al mare o in montagna non fanno per voi e siete una coppia che ama prendersi cura del corpo oltre che dello spirito la soluzione ideale per una fuga romantica di primavera è prenotare un soggiorno in un centro benessere o in una spa. Qui potrete godervi trattamenti di coppia, massaggi e momenti di relax in piscina seguiti da cene a lume di candela

Nel caso in cui non possiate proprio allontanarvi per lavoro c’è sempre l’opzione picnic in un parco, preparate qualche snack delizioso da mangiare insieme, stendete un plaid sull’erba, ascoltate la vostra musica preferita preparando una playlist e godetevi l’amore e la bellezza della primavera.

Inoltre potete visitare una città d’arte durante un fine settimana, ad esempio andando a scoprire i luoghi nascosti di Verona, la città di Romeo e Giulietta, oppure Venezia, Roma, Firenze, Bologna, ecc.

Infine se volete andare fuori Italia, come si legge sul portale radioalt.it, ci sono tante mete in Europa e non solo che sono raggiungibili a prezzi molto bassi. Vale la pena farci un pensierino!