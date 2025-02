Bob Marley e la sua cucina: è questo il piatto preferito del re del reggae

Bob Marley a tavola raccontato dal figlio Ziggy. Ecco i piatti preferiti del re del reggae, un giro del mondo culinario.

La celebrazione degli 80 anni dalla nascita del cantante si estende oltre i confini della musica per abbracciare l’alimentazione consapevole come veicolo per onorarne la memoria. La convinzione profonda che vivere in armonia con la natura sia fondamentale per salvaguardare il nostro pianeta è uno dei messaggi più potenti trasmessi da Bob attraverso le sue scelte alimentari.

Il legame tra Bob Marley, icona indiscussa della musica reggae, e il cibo è un viaggio affascinante attraverso sapori, culture e ricordi che si intrecciano con la sua eredità musicale. In occasione di quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno del cantante giamaicano, suo figlio Ziggy Marley ha concesso un’intervista alla rivista Il Gusto, regalando ai lettori e fans di Bob un tour culinario globale, rivelando i piatti preferiti di suo padre e come questi siano ancora oggi celebrati dalla famiglia Marley.

I piatti preferiti di Bob Marley

Bob Marley non era solo una leggenda della musica, era anche un appassionato di cibo che trovava nel pasto un momento di condivisione e gioia. La sua cucina rifletteva le sue radici giamaicane ma era aperta ai sapori del mondo, influenzata dalle sue numerose tournée internazionali e dalla diversità culturale della sua famiglia.

Ziggy ricorda con affetto come la cucina ital, una dieta rastafariana prevalentemente vegana basata su principi di vita naturale e salutare, fosse centrale nella dieta quotidiana di suo padre. Piatti come zuppe vegetali ricche di spezie, succhi freschi preparati con frutta esotica e verdure erano non solo alimenti prediletti da Bob Marley ma rappresentavano anche la sua filosofia di vita incentrata sul rispetto per la terra e per il corpo.

Tra i piatti più amati da Bob Marley figuravano quelli tradizionali giamaicani come lo stufato di pesce accompagnato da fufu – un impasto versatile tipico dell’Africa occidentale – che rifletteva le sue radici africane ed era simbolo dell’unione tra diverse culture culinarie. Questo piatto in particolare è ancora oggi celebrato nelle occasioni speciali dalla famiglia Marley, mantenendo viva la memoria del cantante attraverso le generazioni.

Ziggy sottolinea l’importanza dei succhi freschi nella dieta quotidiana della famiglia; bevande energetiche naturali composte da ingredienti come ananas, barbabietola, zenzero ed arancia rossa erano tra le preferenze del padre. Queste scelte alimentari non solo nutrivano il corpo ma rappresentavano anche una forma d’amore verso se stessi e verso il pianeta.

La passione per il cibo ha portato Ziggy a scrivere un libro di cucina dedicato alla memoria del padre: “Ziggy Marley and Family Cookbook: Whole, Organic Ingredients and Delicious Meals from the Marley Kitchen“. Un’opera che racconta storie familiari attraverso ricette ispirate alla tradizione giamaicana arricchite da influenze internazionali; un vero tributo all’eredità culinaria lasciata da Bob Marley.