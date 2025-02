“Vigneti Aperti”, sei mesi di iniziative nelle cantine, un’esperienza unica – viagginews.com

Vino: torna ‘Vigneti Aperti’, da marzo nelle cantine del Movimento Turismo del Vino Rivoluzione nell’enoturismo con ‘Vigneti Aperti’

Il Movimento Turismo del Vino annuncia con entusiasmo il ritorno di “Vigneti Aperti”, un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’esperienza enoturistica. Unendo la visita delle cantine a itinerari all’aria aperta, questa proposta mira a soddisfare un pubblico ampio: dagli amanti della natura alle famiglie, dai giovani ai curiosi desiderosi di esplorare i territori vinicoli italiani. Dal 17 marzo al 27 ottobre, la terza edizione dell’evento che per ben sette mesi unisce produttori e appassionati da tutto lo Stivale, all’insegna del bere bene e del bere insieme, offre un’esperienza unica nel suo genere.

L’edizione di quest’anno si arricchisce con i “Wine trekking – i paesaggi del vino”, percorsi pensati per immergersi nella bellezza e nella tradizione dei distretti enologici. Per gli appassionati di viaggi in camper, saranno disponibili informazioni su Agricamper Italia, per soggiornare vicino alle cantine e vivere un’esperienza autentica, a stretto contatto con la natura e la produzione vinicola locale.

Un viaggio alla scoperta del vino

Ogni vigneto diventa una tappa fondamentale in un viaggio alla scoperta delle varietà autoctone, dei metodi di produzione e delle storie uniche che ogni bottiglia racchiude. L’iniziativa offre l’opportunità di degustare vini eccellenti e di avvicinarsi ai produttori locali, creando un legame diretto tra il consumatore e la terra d’origine del vino.

Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino, evidenzia come “Vigneti Aperti” rappresenti l’essenza dell’enoturismo contemporaneo, offrendo esperienze che arricchiscono la visita in cantina con attività divertenti all’aperto. Il rapporto Ismea 2024 sottolinea una crescente ricerca di attività rilassanti tra i vigneti e esperienze attive, dimostrando un forte desiderio di vivere all’aria aperta. La sostenibilità gioca un ruolo centrale, con una significativa percentuale di enoturisti che predilige aziende attente all’utilizzo di energie rinnovabili e al supporto delle comunità locali.

Il turismo open air ha registrato numeri record nel 2023, grazie anche al settore camperistico. La collaborazione tra il Movimento Turismo del Vino e Agricamper Italia mira a valorizzare le realtà produttive meno note, offrendo ai viaggiatori esperienze autentiche fuori dai grandi circuiti turistici. Queste iniziative non solo favoriscono la scoperta dei territori ma sostengono anche le economie locali, promuovendo uno sviluppo sostenibile.

Pauline Nava, fondatrice di Agricamper Italia, esprime il suo entusiasmo per questa collaborazione che permette ai camperisti europei di esplorare i paesaggi vitivinicoli italiani, integrando l’amore per la natura con un viaggio sostenibile. L’app Agricamper facilita la scoperta delle cantine socie Mtv, offrendo filtri specifici per la ricerca e la prenotazione diretta, garantendo così un’esperienza suggestiva nei pressi dei vigneti.