Una casa così sottile non si era mai vista: ecco dove si trova, impossibile non vederla

Questa casa è davvero sottilissima, si trova in una delle capitali più famose del mondo, probabilmente ci sarai anche passato

Le abitazioni più insolite del mondo catturano l’immaginazione per la loro unicità, sfidando le convenzioni architettoniche e spesso riflettendo la creatività senza limiti dei loro progettisti. Queste case e appartamenti non sono solo esempi di audacia architettonica; sono manifestazioni tangibili dell’immaginazione umana che si traduce in strutture abitative fuori dal comune.

Ogni edificio racconta una storia diversa, sia essa motivata dalla ricerca estetica o dalla necessità di adattarsi a condizioni ambientali particolari. La varietà e l’originalità delle case più curiose del mondo dimostrano come l’abitare non sia soltanto una questione pratica ma anche un’espressione profonda della cultura e della personalità dei suoi occupanti.

La “casa sottile” nel cuore della capitale inglese

Nel cuore di Kensington, uno dei quartieri più eleganti e ricchi di storia di Londra, si nasconde una curiosità architettonica che attira l’attenzione di residenti e turisti: la “Thin House”. Questa abitazione, situata all’estremità meridionale di Thurloe Square, vicino al rinomato Victoria and Albert Museum, sfida ogni convenzione sullo spazio abitativo in una delle città più densamente popolate del mondo.

La facciata della Thin House inganna chi la osserva da Thurloe Square, presentandosi con un aspetto relativamente normale; tuttavia, procedendo lungo la sua lunghezza verso l’estremità posteriore, l’edificio si assottiglia drasticamente fino a raggiungere una larghezza minima sorprendentemente stretta. L’edificio misura solo sei piedi di larghezza nel punto più stretto ed è una delle proprietà residenziali più strane di Londra. Tuttavia, c’è una storia ricca su come ha acquisito il suo design eccentrico.

La storia della Thin House risale ai primi anni del XX secolo e il suo design unico è il risultato delle restrizioni urbane e dei vincoli imposti dal tracciato ferroviario sotterraneo che corre nelle vicinanze. Gli architetti dell’epoca furono sfidati a sfruttare al massimo lo spazio disponibile, risultando in questa soluzione insolita ma affascinante. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la casa è diventata nel tempo un simbolo di ingegnosità architettonica ed è oggi considerata una delle proprietà più fotografate e discusse nella capitale britannica.

Thurloe Square fu costruita nel 1840-1860 e appartiene all’Alexander Estate, tuttavia due decenni dopo, 23 case sulla piazza furono designate per essere vendute all’asta alla Metropolitan District Railway che stava lavorando a quella che oggi conosciamo e amiamo come la metropolitana di Londra. Alla fine, però, il governo vietò alle ferrovie di erigere un ingresso alla stazione di South Kensington a Thurloe Square, e così i loro piani di distruggere tutte le case furono vanificati.

In totale, solo 19 case furono distrutte e gli edifici sopravvissuti videro drasticamente ridotti i loro giardini sul retro, dando vita alla “Casa Sottile” che si trova oggi.