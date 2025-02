Prezzi più accessibili e minor affollamento: le mete da visitare a marzo, anche in Italia – viagginews.com

Prezzi più accessibili e minor affollamento: sono questi i posgti da visitare a marzo. Le mete italiane da non perdere.

Marzo si conferma come uno dei mesi più intriganti per chi desidera intraprendere un viaggio, sia all’interno dei confini italiani che oltre. Secondo le ultime ricerche di Immobiliare.it, questo periodo dell’anno offre una serie di vantaggi non trascurabili per i viaggiatori: prezzi più accessibili, minor affollamento e un clima generalmente favorevole che invita alla scoperta di città d’arte, parchi e aree naturali in tutta la loro bellezza primaverile.

Guardando oltre i confini nazionali, Amsterdam nei Paesi Bassi emerge come destinazione prediletta per chi vuole immergersi nella magia dei tulipani in fiore. La città offre anche un ricco panorama culturale con musei famosi a livello mondiale. Porto in Portogallo seduce i visitatori con la sua storia millenaria, le sue cantine dove degustare il famoso vino porto e panorami mozzafiato lungo il fiume Douro.

Cannes in Francia invita a scoprire il fascino discreto della Costa Azzurra prima dell’affollamento tipico del periodo del Festival del Cinema mentre Atene in Grecia permette di godere delle bellezze archeologiche senza l’incombenza delle folle estive. Per chi cerca mete più calde a marzo si spazia dalle spiagge paradisiache delle Maldive fino all’esotismo culturale offerto da Dubai negli Emirati Arabi Uniti passando per destinazioni affascinanti come Phuket in Thailandia o Antigua nei Caraibi che promettono temperature ideali per attività all’aperto come snorkeling o semplicemente relax sulla spiaggia.

Le mete italiane da visitare a marzo

In Italia, diverse sono le mete suggerite per godersi al meglio questo mese. Milano si presenta come una destinazione ideale per gli amanti della cultura e dell’arte con eventi esclusivi e mostre imperdibili. La città meneghina in primavera offre anche angoli verdi sorprendenti dove godersi la natura risvegliata dal freddo invernale.

Roma, con il suo immenso patrimonio storico-culturale, promette esperienze indimenticabili lontano dalla frenesia estiva. Tuttavia, vista l’imminente attenzione globale dovuta al Giubileo del 2025, è consigliabile pianificare con anticipo ogni dettaglio del viaggio.

Bari rappresenta un incantevole mix di storia e tradizioni culinarie. La visita alla Basilica di San Nicola o una passeggiata nel suggestivo centro storico offrono spunti interessanti per conoscere meglio il cuore pulsante della Puglia.

Palermo a marzo è un vero esplosione di colori e sapori: tra monumenti storici da esplorare e mercati vivaci dove assaporare la cucina locale, la capitale siciliana non mancherà di stupire i suoi visitatori.

Napoli infine si conferma come una meta sempre affascinante grazie al suo ricco patrimonio artistico-culturale ed enogastronomico. Il clima mite rende piacevolissima l’esplorazione delle sue strade storiche o delle vicine attrazioni come Pompei o il Vesuvio.