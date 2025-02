Gli assistenti di volo smentiscono il trucco virale per avere i posti migliori: perché non funziona – viagginews.com

Gli assistenti di volo spiegano perché il trucco d’imbarco virale su TikTok non ti garantirà un posto migliore: ecco cosa hanno da dire

Da quando esistono i social, sono sempre di più gli utenti che creano video svelando veri o presunti trucchi su temi vari, tra i quali i viaggi. Spesso queste esperienze si rivelano utili, ma un recente suggerimento per l’imbarco aereo diventato virale su TikTok ha sollevato molte sopracciglia e suscitato dibattiti tra i viaggiatori e non solo.

Secondo alcuni utenti della piattaforma, aspettare fino all’ultimo minuto per imbarcarsi potrebbe offrire il vantaggio di scegliere qualsiasi posto libero disponibile sull’aereo, evitando così di sedersi accanto a sconosciuti o in posti meno desiderabili. Tuttavia, questa strategia è stata rapidamente messa in discussione sia dai viaggiatori esperti che dagli addetti ai lavori del settore aeronautico.

Perché il trucco virale non funziona

Gli assistenti di volo, coloro che conoscono meglio le dinamiche e le regole dell’imbarco aereo, hanno risposto alla rivista Travel+Leiusre con fermezza a questo presunto “hack”. Crystal Romo, un’assistente di volo con cinque anni di esperienza presso una delle principali compagnie aeree, ha chiarito la posizione del personale di cabina riguardo al cambio dei posti una volta saliti a bordo. “Consiglio vivamente di chiedere il permesso al personale di cabina prima di prendere un posto vuoto”, ha dichiarato Romo. Questa raccomandazione è particolarmente rilevante per i posti situati nelle file dell’uscita d’emergenza che richiedono un briefing specifico sulla sicurezza e sono considerati come un upgrade.

Jasmine Khadija, anch’essa assistente di volo con due anni alle spalle nel settore, concorda sul fatto che qualsiasi modifica al posto assegnato dovrebbe essere discussa preventivamente con l’equipaggio o gli addetti al gate prima dell’imbarco. Khadija sottolinea anche la possibilità per i passeggeri di chiedere agli addetti al gate se possono essere spostati in altri posti disponibili già prima dell’imbarco – ad esempio vicino alla finestra o al corridoio – ma sempre nella stessa classe cabina.

Nonostante queste opportunità per cambiare posto in modo legittimo e senza causare disagio agli altri passeggeri o all’equipaggio, molti continuano ad aderire alla teoria secondo cui ritardare l’imbarco possa offrire maggior libertà nella scelta del posto. Tuttavia, questo comportamento può portare diversi svantaggi: dal rischio elevato di non trovare spazio adeguato nella cappelliera sopra il proprio sedile fino alla possibilità reale che il volto sia troppo pieno per permettere qualsiasi cambio significativo.

Inoltre, aspettare fino all’ultimo momento per salire sull’aereo può generare stress aggiuntivo sia ai passeggeri coinvolti sia all’equipaggio responsabile della gestione dell’imbarco e della preparazione del velivolo alla partenza. “Il personale della compagnia aerea segue un programma rigoroso per l’imbarco; quindi è importante essere puntuali indipendentemente dal posto”, ricorda Khadija.

Romo aggiunge una nota critica riguardante la tempistica dell’imbarco: “La porta d’imbarco chiude 15 minuti prima della partenza; dopodiché non è più consentito l’imbarco”. Questa regola enfatizza ulteriormente i rischi associati all’intenzione deliberata dei ritardi nell’imbarcarsi nel tentativo fallace d’ottenere vantaggi sui posti disponibili.

Mentre alcuni trucchi e consigli trovati sui social media possono sembrare attraenti o persino ingegnosi allo scoperto occhio digitale dei viaggiatori moderni, è sempre meglio affidarsi alle procedure stabilite dalle compagnie aeree e seguire le indicazioni fornite dall’equipaggio professionista ed esperto. La comunicazione aperta con gli addetti ai lavori rappresenta la via più sicura ed efficiente verso una sistemazione soddisfacente sul proprio volo senza incorrere in inconvenienti o malintesi.