E’ questo il posto che i Beckham hanno trasformato nel più esclusivo e alla moda degli UK

Victoria e David Beckham e il posto magico che hanno trasformato nel più esclusivo e alla moda d’Inghilterra. Tutti vogliono visitarlo.

L’interesse verso questa regione inglese continua a crescere, attirando sempre più celebrità e contribuendo a trasformare la regione in uno degli hotspot più desiderabili a livello globale. Ogni nuovo arrivo aggiunge un pezzo al mosaico culturale di questi posti, confermando il loro status di luogo non solo di straordinaria bellezza naturale ma anche di raffinato lusso residenziale. Lo ha raccontato uno speciale del magazine HELLO!

Parliamo delle splendide Cotswolds, che rappresentano da secoli l’immagine perfetta della campagna inglese, con le loro colline ondulate, i cottage color miele e gli accoglienti pub nascosti lungo stradine di campagna. Questa regione, nota per la sua tranquillità e bellezza naturale, ha recentemente subito una trasformazione significativa, diventando un punto di riferimento per l’élite globale grazie all’arrivo di celebrità del calibro di David e Victoria Beckham, la principessa Beatrice, Kate Moss, Zara Tindall e Simon Cowell.

Cotswolds, da villaggi pittoreschi a località glamour

La presenza di queste personalità ha portato una nuova ondata di attenzione internazionale, rendendo località come Chipping Norton e Burford tra le più esclusive del Regno Unito. L’aggiunta di star di Hollywood come Ellen DeGeneres e sua moglie Portia de Rossi ha ulteriormente rafforzato il prestigio delle Cotswolds, trasformandole in un vero e proprio parco giochi per miliardari a livello mondiale.

Secondo Nicholas Rudge di Savills Banbury, il vero fascino delle Cotswolds risiede nella sua bellezza naturale protetta, che limita lo sviluppo eccessivo e offre un rifugio per chi cerca discrezione e lusso. Questa combinazione ha reso la regione “estremamente alla moda”, attirando investimenti significativi da Londra e da altre parti del mondo.

David e Victoria Beckham sono un esempio emblematico di come si può godere della vita nelle Cotswolds. La loro tenuta da 12 milioni di sterline a Great Tew è un vero e proprio santuario di lusso e comfort, con un lago privato, piscina esterna, sauna e una tenda barbecue da £50.000. La coppia, insieme ai loro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, trascorre tempo di qualità nella loro proprietà, immergendosi nelle tradizionali attività rurali come l’orticoltura e l’apicoltura, che si integrano perfettamente con il paesaggio.

La loro vita nelle Cotswolds è arricchita dai servizi di uno chef privato, The Cotswold Guy, e dalle visite a negozi locali come il Daylesford farm shop o Quince and Clover a Great Tew, che offrono prodotti di alta qualità e un’esperienza di shopping unica.

Altri residenti illustri, come la principessa Beatrice, che vive vicino al Blenheim Palace, e Ellen DeGeneres con Portia de Rossi, hanno scelto le Cotswolds per la loro bellezza e discrezione. La proprietà acquistata da DeGeneres e de Rossi è stata descritta come “la quintessenza della fattoria padronale inglese”, con sei camere da letto, estesi giardini, frutteti, e persino una piattaforma per elicotteri, evidenziando il livello di lusso che la regione può offrire.