Ondata di gelo in Europa, temperature fino a -30°C: effetti sull’Italia secondo il meteo

Un’ondata di gelo ha avvolto l’Europa nella giornata di ieri, con temperature fino a -30°C. Che effetti avrà sull’Italia

L’Europa è attualmente avvolta in una morsa di gelo che non si vedeva da anni. Una vasta ondata di freddo ha invaso gran parte del continente, portando con sé temperature estremamente basse e fenomeni atmosferici severi. Questo evento climatico eccezionale ha colpito duramente molti paesi dell’Est europeo, con la Russia e la Finlandia che hanno registrato temperature tra i -26°C e i -32°C nella mattinata di lunedì 17 Febbraio.

I Paesi Baltici, la Bielorussia, la Polonia e l’Ucraina si sono trasformati in veri e propri paesaggi artici, con termometri che hanno oscillato tra i -12°C e i -17°C. Queste condizioni estreme hanno tentato di spingersi anche verso l’Europa occidentale senza però riuscirci completamente.

Nel corso della settimana il gelido abbraccio dell’inverno continuerà a stringere questi territori. Si prevede un graduale spostamento verso sud del fronte freddo, che porterà temperature rigide su tutta l’area dei Balcani fino alle coste del Mar Nero. La Turchia si prepara ad affrontare abbondanti nevicate mentre valori prossimi allo zero gradi sorprenderanno anche le regioni mediterranee come Cipro, Siria, Israele, Libano e Giordania; qui sono attese nevicate a quote insolitamente basse.

Gli effetti in Italia

Contrariamente a quanto sta accadendo nel resto d’Europa, l’Italia sembra essere stata solo sfiorata da questa intensa ondata di freddo. Sebbene un calo delle temperature sia stato registrato anche sul territorio nazionale, questo non ha raggiunto gli estremi visti altrove sul continente. Molti avevano sperato potesse essere l’occasione per rivivere scenari invernali d’altri tempi con nevicate capillari su gran parte della penisola italiana; invece il vero freddo ha deciso di arrestare la sua corsa ai confini del nostro paese.

Questo “freno” al gelido avanzare verso sud lascia l’Italia in una sorta di limbo meteorologico: un freddo presente ma non pungente come nelle aree più colpite d’Europa. Tale situazione è destinata a mutare già dalla metà della settimana quando è prevista una rimonta anticiclonica che porterà ad un progressivo aumento delle temperature su gran parte della penisola.

La domanda sorge spontanea: quali saranno gli effetti immediati e quelli a lungo termine di questo stravolgimento climatico? Per ora possiamo dire che l’Italia assisterà ad un fenomeno meno intenso rispetto ai suoi vicini europei ma ciò non toglie che eventi simili debbano essere monitorati attentamente per comprendere appieno le loro implicazioni ambientali ed economiche.

Agricoltura, turismo ed economie locali potrebbero risentire diversamente degli effetti di quest’ondata gelida a seconda delle regione italiane; alcune potrebbero beneficiarne grazie alla neve sulle montagne attrattiva per turisti e appassionati degli sport invernali mentre altre potrebbero subire danneggiamenti alle colture o difficoltà nei trasporti dovute al ghiaccio o alla mancanza dello stesso dove invece era atteso.