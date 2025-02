Arriva “l’Amazon dei viaggi”: Airbnb pronta al salto, come cambierà la prenotazione di alloggi

Airbnb è pronta al grande salto: “Saremo l’Amazon dei viaggi”, spiega il fondatore. Come cambiano le prenotazioni alloggi.

Una delle piattaforme più rivoluzionarie degli ultimi anni, Airbnb, si appresta a fare un ulteriore salto in avanti. Conosciuta principalmente per aver rivoluzionato il modo in cui viaggiamo e soggiorniamo in giro per il mondo, Airbnb ora punta a diventare nientemeno che “l’Amazon dei viaggi”, ampliando i suoi orizzonti ben oltre la semplice condivisione di alloggi.

Airbnb nasce nel 2007, quando due host decisero di accogliere per la prima volta tre ospiti nella loro casa di San Francisco, dando vita ad una community che ad oggi conta oltre 5 milioni di host; tramite la piattaforma sono state ospitate oltre 2,000 miliardi di persone in quasi tutti i paesi del mondo. Ogni giorno, gli host offrono spazi unici ed esperienze ai loro ospiti, e nel circuito di Airbnb entrano in continuazione nuovi e curiosi alloggi, alcuni anche molto famosi.

Airbnb e le nuove frontiere del viaggio

La visione di Airbnb non è solo quella di facilitare la ricerca di un posto dove dormire, ma di trasformarsi in una piattaforma onnicomprensiva per i viaggiatori. Questo significa offrire una gamma completa di servizi che vanno dalla prenotazione di voli alla pianificazione delle attività sul posto, passando per consigli personalizzati basati sulle preferenze individuali. In questo contesto dinamico e ambizioso, la capacità di comunicare efficacemente in lingue diverse assume un ruolo centrale.

Il cofondatore e amministratore delegato, Brian Chesky spiega “Non lanceremo altre app o altri brand. Avremo una app, un brand: Airbnb. E vogliamo che Airbnb, così come Amazon, sia un posto dove andare per tutti i tuoi viaggi e le tue esigenze di vita. Dato che un posto dove stare è solo davvero, francamente, una piccola parte dell’intera equazione”.

In un’intervista al Sunday Times, Chesky ha spiegato infatti che “tra le big tech companies, l’evoluzione di Amazon è quanto di più vicino a quello che vorremmo fare noi: vogliamo essere un one-stop-shop per i viaggi”. Il fine, in concreto, è di fornire la possibilità all’utente di provvedere in un’unica prenotazione, a pernottamento, servizi a terra e ovviamente anche voli.

Airbnb, per prepararsi al grande salto, sta lavorando al miglioramento dell’infrastruttura tech, al fine di rendere più agevole e facile per i clienti la ricerca di luoghi dove pernottare e offrire maggiore assistenza agli host. Chesky ha anche annunciato che l’azienda vuole iniziare a usare l’intelligenza artificiale nei servizi di pianificazione dei viaggi, dando vita ad una sorta di concierge per dare assistenza ai propri clienti.