10 cose dei passeggeri in aereo che infastidiscono, secondo un’assistente di volo

Un’assistente di volo ha condiviso le 10 cose dei passeggeri in aereo che possono creare disagi ai colleghi durante il volo.

Viaggiare in aereo può trasformarsi da un’esperienza entusiasmante a una fonte di stress. Tra ritardi, cancellazioni e la sensazione di essere sospesi a migliaia di metri d’altitudine, è facile trascurare il duro lavoro svolto dall’equipaggio di volo per assicurare la nostra sicurezza e comfort.

Andy, un membro dell’equipaggio di una nota compagnia aerea, ha condiviso con Travel + Leisure che la loro priorità è la sicurezza: “Siamo innanzitutto professionisti della sicurezza”. Ma come possiamo alleggerire il loro carico di lavoro e migliorare la nostra esperienza di volo? Ecco una lista di comportamenti da evitare.

Comportamenti da evitare in volo, l’esperienza dell’assistente

Toccare un membro dell’equipaggio senza consenso è una violazione dello spazio personale. È sempre meglio usare formule di cortesia come “Signora” o “Mi scusi” piuttosto che instaurare un contatto fisico non richiesto.

Chiedere acqua subito dopo l’imbarco può creare disagi, poiché l’equipaggio è impegnato in procedure critiche per la sicurezza. Se hai bisogno di acqua per prendere farmaci, è consigliabile prepararsi in anticipo.

Evitare di usare il bagno in momenti inopportuni, come durante il servizio di bordo o quando l’equipaggio è attivo nel corridoio, facilita il loro lavoro e migliora la convivenza a bordo.

Premere ripetutamente il campanello di chiamata dovrebbe essere evitato. È importante utilizzarlo solo per necessità urgenti e cercare di farlo in momenti meno impegnativi per l’equipaggio.

Non aspettarti che l’equipaggio possa fornire informazioni dettagliate su collegamenti aeroportuali. Le loro conoscenze potrebbero non essere aggiornate su tutti i voli e connessioni.

Richiedere un pasto fuori orario potrebbe non essere possibile. Se ti sei perso il servizio pasti, potrebbe essere difficile ottenere cibo in seguito.

Chiedere aiuto con bagagli troppo pesanti mette a rischio l’incolumità fisica dell’equipaggio. Se non riesci a gestire la tua valigia, considera di fare il check-in al gate.

Fare stretching nella navata nei momenti sbagliati può intralciare l’equipaggio. È importante mantenere l’attività fisica in volo, ma scegliere il momento e il luogo giusto è fondamentale.

Limarsi le unghie a bordo è considerato non solo poco igienico ma anche fastidioso per gli assistenti e i passeggeri vicini.

Infine, non dire grazie all’uscita dall’aereo trascura di riconoscere l’impegno dello staff. Un semplice ringraziamento è un gesto di rispetto che fa sentire apprezzato l’equipaggio. Secondo l’assistente di volo, queste semplici ma significative regole di cortesia non solo contribuiscono al benessere degli assistenti di volo, ma migliorano la nostra esperienza di viaggio.