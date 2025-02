La casa di famiglia di Lady Diana regala una chicca: la foto del fratello della principessa

La casa dove è cresciuta ed è sepolta Lady Diana e dove oggi vive il fratello Charles regala sorprese condivise dal Conte sui social

Althorp House, situata nella contea inglese del Northamptonshire, è avvolta in un’aura di storia e nobiltà che affascina chiunque ne varchi la soglia. Questa maestosa residenza, circondata da vasti parchi e giardini lussureggianti, ha giocato un ruolo significativo nella vita di Lady Diana Spencer prima che diventasse una figura iconica a livello mondiale come Principessa del Galles.

Diana trascorse qui parte della sua infanzia e adolescenza, in un ambiente familiare aristocratico che ha contribuito a forgiare il suo carattere e le sue sensibilità verso le questioni sociali. Althorp non è solo testimone silenzioso dei giorni felici della giovinezza di Diana, è anche il luogo dove riposa in pace. La sua tomba si trova su un’isola pittoresca nel mezzo di uno degli stagni della tenuta, luogo scelto per garantire tranquillità e riservatezza alla Principessa scomparsa prematuramente nel 1997.

Oggi Althorp House è abitata da Charles Spencer, IX Conte Spencer e fratello minore di Diana. Egli ha assunto il compito non solo di preservare l’eredità familiare ma anche di onorare la memoria della sorella attraverso varie iniziative filantropiche e mostre dedicate alla sua vita ed eredità. La casa apre le sue porte al pubblico per alcuni mesi all’anno, permettendo ai visitatori di immergersi nella storia degli Spencer attraverso una collezione impressionante di artefatti familiari, ritratti ancestrali e memorabilia dedicati a Lady Diana.

Charles Spencer condivide le scoperte ad Althorp House

La presenza costante dei visitatori ad Althorp testimonia l’impatto duraturo che Lady Diana continua ad avere sul cuore delle persone in tutto il mondo. La sua casa d’infanzia serve non solo come monumento alla sua vita ma anche come fonte d’ispirazione per coloro che cercano di emulare la sua compassione ed empatia nei confronti degli altri. Attraversando le stanze storiche di Althorp House o passeggiando lungo i suoi idilliaci giardini esterni, si può avvertire ancora oggi lo spirito gentile ma determinato della Principessa del Popolo.

Charles Spencer, il fratello della compianta Principessa Diana, ha sempre avuto un ruolo attivo nel preservare e promuovere l’eredità della famiglia Spencer attraverso la gestione di Althorp House, la storica dimora che da oltre cinque secoli è legata alla storia della sua famiglia. Attraverso i suoi profili social, sia personali che quelli dedicati esclusivamente ad Althorp House, Charles Spencer si impegna a condividere con il mondo intero le numerose iniziative legate a questa magnifica residenza. Queste includono una vasta gamma di eventi culturali, mostre d’arte temporanee e visite aperte al pubblico, offrendo così agli appassionati di storia e ai fan della famiglia reale britannica un’occasione unica per immergersi nella ricchezza culturale e storica del luogo.

Oltre agli eventi e alle aperture al pubblico, Charles Spencer utilizza questi canali per annunciare scoperte affascinanti relative a reperti trovati nei vasti terreni o all’interno della stessa casa. Queste scoperte spesso gettano luce su momenti significativi del passato della famiglia Spencer o rivelano dettagli inediti sulla vita quotidiana dei suoi antenati.

“Incredibile quale storia si nasconda nel terreno nelle case storiche del Regno Unito, come Althorp House – alcuni dei nostri ritrovamenti danno luogo a domande affascinanti. C’è qualcuno che coltiva più mele o pere d’argento? Il giardino murato ad Althorp era in pompa da c. 1730 fino al 1939. Mio nonno scrisse nel suo diario che andava ancora alle serre deserte lì, per raccogliere uva o albicocche, più tardi nella seconda guerra mondiale – quando i giardinieri (e mio padre) stavano combattendo oltreoceano”. Questo è il commento del Conte Spencer allegato alla foto dell’ultimo ritrovamento ad Althorp House.