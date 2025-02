Tutti vogliono sposarsi qui: la regione italiana con 3.380 eventi celebrati nel 2024 è la regina del wedding

Matrimoni: la regione italiana più amata dai futuri sposi per il giorno più bello è lei, con 3.380 eventi celebrati nel 2024.

Si conferma ancora una volta il cuore pulsante dei matrimoni in Italia, con un numero impressionante di 3.380 eventi celebrati nel corso del 2024, segnando un incremento del 6% rispetto all’anno precedente: questa regione, famosa per i suoi paesaggi incantevoli e le sue location da sogno, ha attirato coppie da tutto il mondo, generando oltre mezzo milione di presenze turistiche e un fatturato complessivo per il settore del Destination Wedding che ha toccato i 215,2 milioni di euro.

Parliamo della Toscana, una delle regioni più amate d’Italia. L’indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per conto di Tuscany for Weddings rivela che la maggior parte delle celebrazioni è stata scelta da coppie straniere o italiani non residenti in Toscana. In particolare, sono state le coppie provenienti dagli Stati Uniti (37,3%) e dal Regno Unito (24,1%) a dominare la scena nuziale toscana. La Germania (6,4%), la Svizzera (4,9%) e i Paesi Bassi (3,8%) hanno mostrato una crescita significativa nelle richieste. Il rito simbolico si è confermato il più popolare tra le tipologie di cerimonia scelte dalle coppie con una preferenza del 70,1%, seguito dal rito civile al 19,2% e quello religioso al 10,7%. Interessante notare come l’8,9% degli eventi abbia riguardato unioni tra persone dello stesso sesso.

Toscana, la regina del destination wedding

Dal punto di vista economico si registra un aumento della spesa media per evento che raggiunge i 68.600 euro (+5.5% rispetto all’anno precedente), dimostrando non solo l’attrattiva della regione ma anche la volontà delle coppie di investire cifre importanti nel giorno più bello della loro vita.

La professionalità dei servizi offerti gioca un ruolo chiave in questo successo: oltre metà delle coppie straniere ha scelto di affidarsi a wedding planner locali per organizzare il proprio matrimonio in Toscana. Questa tendenza sottolinea l’importanza dell’expertise locale nella creazione di eventi indimenticabili e su misura per gli sposi.

Guardando al futuro prossimo del settore nuziale toscano ci si aspetta una crescita ulteriore con progetti mirati alla destagionalizzazione degli eventi matrimoniali. Tra questi spicca l’iniziativa “Art of Winter” promossa da Tuscany for Weddings con lo scopo di valorizzare anche i mesi invernali come periodo ideale per celebrare matrimoni intimisti ed esclusivi lontano dalle folle estive. Queste strategie puntano non solo ad aumentare il numero degli eventi ma anche a promuovere un turismo sostenibile ed equilibrato lungo tutto l’arco dell’anno; uno sforzo coordinato che vede coinvolti numerosissimi operatori locali sotto la guida esperta della Fondazione Destination Florence.