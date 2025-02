Previsioni meteo di oggi, domenica 16 febbraio: tra pioggia e neve, cosa dicono gli esperti

Domenica carica ancora di piogge e nevicate: le previsioni meteo di oggi, con un vortice in spostamento. Ecco dove.

Il clima del nostro Paese sta vivendo una fase di notevole cambiamento, con l’arrivo di un freddo vortice ciclonico che sta modificando il panorama meteo-climatico da uno scenario autunnale a condizioni più tipiche della metà di Febbraio.

Questa trasformazione è dovuta alla discesa verso il Sud di masse d’aria fredda che hanno generato un vortice ciclonico, attualmente in movimento dal medio Tirreno verso le regioni meridionali.

Previsioni di oggi, domenica 16 febbraio

La giornata di Domenica si preannuncia quindi complicata dal punto di vista meteorologico, soprattutto per alcune aree del Mezzogiorno dove sono previste le ultime piogge e nevicate prima di un atteso miglioramento. Al mattino, la Puglia e la Basilicata saranno le regioni più colpite da piogge sparse e rovesci; fenomeni meno intensi ma comunque presenti potranno interessare parti della Calabria e dell’estremo Nord della Sicilia. Non mancherà la neve sui rilievi, anche se limitata a quote elevate, generalmente oltre i 1500/1600 metri.

Nel corso del pomeriggio e verso sera si assisterà a una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Questo segnala l’inizio di una fase meteorologica più stabile che si consoliderà nella serata e durante la notte grazie all’avanzamento verso est di un’area di alta pressione. Quest’ultima porterà condizioni decisamente più serene per le regioni del Nord e del Centro Italia già dalla giornata festiva.

Nonostante ciò, al Nordovest e lungo il versante adriatico si registrerà una maggiore variabilità con alcuni addensamenti nuvolosi più consistenti. In queste aree gli effetti dei venti freddi provenienti dai quadranti nordorientali saranno maggiormente percettibili ma non daranno luogo a significative precipitazioni.

Le previsioni indicano quindi che nei prossimi giorni ci sarà un graduale ritorno a condizioni atmosferiche più stabili su tutto il territorio nazionale. La situazione al Sud migliorerà sensibilmente dopo le ultime piogge domenicali mentre al Nord e al Centro si godrà già da Domenica di una tregua dalle perturbazioni grazie all’influenza dell’alta pressione.

Questo cambiamento rappresenta l’ennesimo episodio della variabilità climatica che caratterizza questa parte dell’inverno italiano, testimoniando come gli scenari meteorologici possano evolvere rapidamente sotto l’influenza delle dinamiche atmosferiche globali.