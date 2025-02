Codice della strada, arriva il Vinometro: così puoi calcolare il tasso alcolemico in tempo reale

Il nuovo Codice della Strada mette in allerta gli appassionati di vino, ma ecco il Vinometro: così risolvi in tempo reale

L’enoturismo assume un ruolo sempre più centrale nell’economia e nella promozione territoriale, e il Consorzio Morellino di Scansano si distingue per l’introduzione di una novità assoluta: il Vinometro. Questo strumento innovativo, disponibile sul portale VisitMorellino, rappresenta una svolta significativa nel modo di approcciare le esperienze enoturistiche, ponendo al centro la sicurezza e la responsabilità.

Il Vinometro nasce dalla visione dell’azienda enoturistica guidata da Simone Nannipieri e si avvale del metodo scientifico di Widmark per calcolare in tempo reale il Tasso alcolemico potenziale (Bac) dei visitatori. Ma non si limita a questo: fornisce anche un Quality Score, un indicatore che valuta la qualità e la sicurezza delle degustazioni offerte. Questo permette alle cantine di analizzare l’affidabilità delle proprie proposte enoturistiche e identificare margini di miglioramento per garantire esperienze sempre più curate ed equilibrate.

Un turismo del vino consapevole e sostenibile

L’innovazione introdotta dal Consorzio Morellino di Scansano con Vinometro è emblematica dell’attenzione crescente verso un turismo del vino consapevole e sostenibile. Le variabili considerate dallo strumento – quali il numero dei vini degustati, le quantità consumate, la presenza di abbinamenti gastronomici e la durata dell’esperienza – sono fondamentali per offrire ai visitatori percorsi di degustazione che non solo valorizzino le eccellenze del territorio ma lo facciano in maniera responsabile.

Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio, ha sottolineato come l’obiettivo principale sia quello di promuovere il territorio del Morellino di Scansano attraverso esperienze memorabili ma allo stesso tempo responsabili. Il Vinometro si inserisce in questa visione come uno strumento accessibile a tutti – cantine, operatori turistici ed enoturisti – che mira a migliorare sia la sicurezza sia la qualità dell’enoturismo.

La piattaforma VisitMorellino diventa così non solo un punto di riferimento per chi desidera esplorare questo angolo suggestivo della Toscana ma anche una risorsa preziosa per costruire un modello d’enoturismo moderno ed etico. L’integrazione del Vinometro nel sito testimonia l’impegno del Consorzio nel promuovere pratiche sostenibili e informate all’interno della comunità vinicola.

Quest’iniziativa segna quindi un passaggio importante verso una maggiore consapevolezza nell’ambito dell’enoturismo: conoscere i propri limiti diventa parte integrante dell’esplorazione delle tradizioni vinicole locali. In questo modo, ogni visita alle cantine diventa non solo occasione d’apprendimento sul patrimonio enologico ma anche esempio tangibile d’un approccio equilibrato al consumo d’alcool. Il lancio del Vinometro da parte del Consorzio Morellino di Scansano rappresenta quindi molto più che l’introduzione d’un semplice strumento digitale; è piuttosto l’affermazione d’un nuovo paradigma nell’enoturismo italiano.