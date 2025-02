Nyc Tourism+Conventions annuncia un’iniziativa che offre ai turisti biglietti 2×1 per la Nyc Off-Broadway Week. Quando scade.

New York City, la metropoli che non dorme mai, si appresta a vivere un nuovo entusiasmante capitolo nel suo panorama culturale e teatrale. New York City Tourism + Conventions, l’organizzazione ufficiale di destination marketing e convention and visitors bureau per i cinque distretti della città, ha annunciato l’inizio delle vendite dei biglietti 2X1 per la tanto attesa Nyc Off-Broadway WeekSM.

Questo evento speciale si svolgerà dal 17 febbraio al 9 marzo 2025 e promette di essere una celebrazione senza precedenti del teatro Off-Broadway.

La stagione corrente vede un’offerta particolarmente ricca con ben 29 spettacoli in programma, tra cui 18 nuove produzioni che faranno il loro debutto durante l’evento. Questa varietà testimonia l’impegno costante dell’organizzazione nel promuovere le arti performative e nel rendere accessibili queste esperienze a un pubblico più ampio. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito nyctourism.com/offbroadwayweek, offrendo agli appassionati di teatro una magnifica opportunità di immergersi nelle narrazioni innovative e nelle performance straordinarie che solo New York può offrire.

Julie Coker, presidente e CEO of New York City Tourism + Conventions, ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa: “Siamo entusiasti di accogliere 18 nuove produzioni nella Nyc Off-Broadway Week di quest’inverno. Da oltre un decennio collaboriamo con The Off-Broadway League per sostenere la comunità teatrale Off-Broaday, generando oltre 5 milioni di dollari. Questo evento rappresenta una fantastica occasione sia per i visitatori che per i newyorkesi di sperimentare la creatività e il talento della nostra città a prezzi accessibili.”

Anche Casey York, Presidente di The Off-Broadway League, ha condiviso il suo orgoglio per la continuazione della partnership con NYC Tourism: “Quest’anno abbiamo una selezione eccezionale di 29 produzioni che partecipano all’iniziativa. L’Off-Broadway è noto per la sua atmosfera intima e creatività senza pari; non c’è momento migliore per scoprire cosa rende unica questa comunità.”

Il sito dedicato all’evento offre ai potenziali spettatori uno strumento facile ed efficiente per esplorare le diverse opzioni disponibili. Gli spettacoli possono essere filtrati in base a categorie come genere (commedia, dramma, adatto ai bambini), pubblico (solo adulti o famiglie) e quartiere – permettendo così a tutti gli interessati di trovare lo spettacolo perfetto da godersi durante questo periodo speciale.

Dal suo lancio nel 2009, la Nyc Off-Broadway Week ha venduto oltre 135.000 biglietti partecipando alla crescita culturale ed economica della scena teatrale newyorkese. Oltre a promuovere le arti performative locali presso un pubblico globale più ampio grazie al turismo culturale.