ETA per visitare Londra: come richiederlo, la guida di La Tua Londra

Chi è in procinto di partire per l’Inghilterra si chiede come richiedere l’ETA. La guida per gli Italiani del tour operator La Tua Londra.

Con la Brexit ormai alle spalle, il Regno Unito ha introdotto nuovi requisiti per i visitatori europei, inclusi i cittadini italiani. A partire dal 2 aprile 2025, chiunque desideri visitare Londra o qualsiasi altra parte del Regno Unito dovrà richiedere l’ETA (Electronic Travel Authorisation). Ma cos’è esattamente e come funziona? Lo spiega Andrea del tour operator La tua Londra, che organizza nella City tour organizzati in lingua italiana tutto l’anno.

L’ETA è un’autorizzazione elettronica necessaria per entrare nel Regno Unito per brevi soggiorni, come viaggi turistici, visite familiari o viaggi di lavoro di breve durata. Si tratta di un requisito simile all’ESTA degli Stati Uniti o all’eTA del Canada, e sarà obbligatorio per tutti i cittadini dell’Unione Europea, compresi gli italiani, dal 2 aprile 2025.

ETA, guida semplice per gli Italiani

A partire dall’8 gennaio 2025, la maggior parte dei visitatori non europei dovranno ottenere un’Autorizzazione Elettronica al Viaggio prima di recarsi nel Regno Unito. Dal 2 aprile 2025 questo requisito si estenderà anche ai visitatori europei. L’ETA è necessaria per soggiorni fino a sei mesi e sono esenti dall’obbligo solo determinate categorie di persone.

La Brexit ha posto fine alla libera circolazione tra l’UE e il Regno Unito, pertanto i cittadini dei paesi membri devono ora ottenere questa autorizzazione prima della partenza. Questo cambiamento mira a gestire meglio i flussi turistici e monitorare chi entra nel paese.

Richiedere l’ETA è un processo semplice e completamente digitale: l’autorizzazione può essere richiesta esclusivamente online, tramite un’apposita applicazione o sul sito web, con riscontro entro 3 giorni lavorativi. Dopo aver scaricato l’app UK ETA sul proprio dispositivo mobile, sarà necessario confermare la propria identità fornendo dettagli personali come il passaporto ed effettuando il pagamento della tariffa prevista. Il processo include anche la risposta ad alcune domande semplici sulla propria visita prevista nel Regno Unito.

Una volta approvata, l’autorizzazione viene inviata via email ed è valida per due anni o fino alla scadenza del passaporto se questa avviene prima. Consente viaggi multipli nel Regno Unito con soggiorni brevi fino a sei mesi ciascuno.

È importante ricordare che dal 2 aprile 2025 tutti i cittadini italiani avranno bisogno dell’ETA per entrare in Gran Bretagna. Questo nuovo documento non sostituisce il passaporto ma si aggiunge ai documentazioni richieste; quindi è fondamentale avere entrambi durante il viaggio.

Prepararsi adeguatamente alla nuova normativa post-Brexit significa assicurarsi una visita senza intoppi a Londra o altrove nel Regno Unito. Verificando sempre le informazioni aggiornate sui requisiti d’ingresso sul sito ufficiale del governo britannico prima della partenza si potrà godere appieno delle bellezze britanniche senza preoccupazioni burocratiche.