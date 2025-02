Viaggia in camper e scopri i 5 carnevali più originali d’Italia, una vera sorpresa

Carnevale da vivere in viaggio e soprattutto in camper. Ecco 5 carnevali originali da scoprire in Italia secondo APC.

Con l’avvicinarsi del Carnevale, molti sono alla ricerca di modi originali per celebrare questa festa colorata e vivace. L’Italia, con le sue tradizioni regionali uniche e la sua ricca storia culturale, offre una varietà di carnevali meno noti ma incredibilmente affascinanti.

Viaggiare in camper è il modo ideale per esplorarli, offrendo la libertà di muoversi a proprio piacimento e la comodità di avere sempre con sé un piccolo angolo familiare. Ecco cinque carnevali italiani originalissimi da non perdere secondo APC, Associazione Produzione Camper e Caravan.

Il Carnevale degli Alberi a Satriano di Lucania

Nel cuore della Basilicata si trova Satriano di Lucania, un borgo medievale che ospita uno dei carnevali più ecologici e suggestivi d’Italia: il Carnevale degli Alberi. Qui i protagonisti sono i Rumita, figure mascherate che ricordano uomini-albero coperti di edera, simboli viventi della natura che si muovono silenziosamente tra le vie del paese. Questa celebrazione è anche l’occasione per assistere alla Zita, una tradizione dove gli abitanti si scambiano i ruoli sessuali attraverso il vestire per celebrare un matrimonio simbolico all’insegna dell’uguaglianza e dell’inclusività.

Il dolce Carnevale di Fano

Sulle coste marchigiane si svolge uno dei carnevali più antichi d’Italia: quello di Fano. Unico nel suo genere grazie al Getto, una pioggia abbondante di dolciumi lanciati dai carri allegorici sulla folla entusiasta sottostante.

Ogni anno vengono distribuite tonnellate di caramelle e cioccolatini confezionati ai partecipanti che li raccolgono con appositi conetti cartacei forniti dall’organizzazione – una vera festa per grandi e piccini all’insegna della dolcezza.

Il Carnevale storico di Ronciglione

A Ronciglione, nel cuore della Tuscia Viterbese, si tiene uno dei carnevali più ricchi dal punto vista storico-culturale grazie alla sua fusione tra antiche tradizioni locali ed elementi innovativi come la Soap Box Race o la parata delle carrozzette fatte a mano che coinvolge tutta la comunità in gare spettacolari lungo le strade cittadine.

Il Carnevale della Foresta a Sauris

Nel Friuli Venezia Giulia c’è un piccolo gioiello incastonato nelle montagne: Sauris. Qui il Carnevale assume contorni magici grazie alle sue maschere in legno fatte a mano secondo antiche tradizioni locali ed al corteo notturno nel bosco illuminato solo dalle lanterne portate dai partecipanti – un’esperienza indimenticabile all’insegna del mistero e dell’avventura.

Il Carnevale dei cantieri a Foiano della Chiana

Infine, non possiamo dimenticare il Carnevale di Foiano nella provincia aretina, dove quattro “Cantieri” (Azzurri, Bombolo, Nottambuli, Rustici) competono nella creazione dei carri allegorici più spettacolari. La competizione culmina nelle due domeniche precedenti al martedì grasso quando le opere vengono presentate al pubblico in sfilate memorabili seguite da feste, danze, dj set, street food fino al rogo finale di Re Giocondo.

Queste cinque destinazioni rappresentano l’ideale per chi cerca esperienze autentiche fuori dai circuiti turistici convenzionali. Viaggiando in camper, avrete l’opportunità non solo di assistere ma di immergervi completamente nelle tradizioni locali, scoprendone i sapori, gli odori, le storie senza rinunciare al comfort del proprio “nido” su ruote. Un’avventura indimenticabile aspetta famiglie, avventurieri solitari, amanti delle culture popolari italiane.