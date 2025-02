Vacanza di lusso e location esclusive con un click: l’app per vivere la “Stylosophy”

Vacanza di lusso accessibile e location esclusive con un solo click: arriva l’app per vivere la “Stylosophy” della Going.

La Going Stylosophy si pone come una rivoluzione nel settore turistico, combinando lusso accessibile ed esperienze esclusive per regalare vacanze indimenticabili, dove ogni dettaglio è curato per soddisfare i desideri dei viaggiatori moderni. Tutte le informazioni utili.

Nel panorama del turismo, emerge una tendenza innovativa che promette di trasformare radicalmente l’idea di vacanza. Parliamo di Going Stylosophy, un concept di viaggio che unisce l’accessibilità del lusso con la scelta di location esclusive. Questo nuovo approccio è rappresentato dai Going Resort, una serie di esperienze all inclusive posizionate in alcune tra le destinazioni più incantevoli del globo, come Sharm el Sheikh, Marsa Matrouh, Rodi (disponibile dal 2025) e Creta.

Going Stylosophy, concept di viaggio di lusso e un’app esclusiva

La filosofia dei Going Resort si basa sulla promessa di offrire non semplicemente una vacanza, ma un’esperienza indimenticabile. L’avventura inizia fin dal momento dell’arrivo, con i viaggiatori accolti da un cocktail rinfrescante e le loro valigie trasportate direttamente nelle camere. Il mare gioca un ruolo centrale, accogliendo gli ospiti con la sua vastità e bellezza.

I resort selezionati per entrare a far parte della collezione Going vantano una classificazione a 5 stelle e godono di posizioni ‘pieds dans l’eau’, offrendo non solo una vista mozzafiato ma anche un accesso diretto alle acque cristalline. Questo aspetto garantisce un’esperienza senza eguali per gli ospiti, che possono godere della bellezza del mare senza alcuna barriera.

Un punto di forza della Going Stylosophy è l’attenzione ai dettagli e la varietà dell’offerta. I resort dispongono di diversi ristoranti che permettono di esplorare le cucine del mondo senza lasciare la struttura. Le opzioni abitative variano da camere standard a suite e ville con piscina privata, rendendo l’offerta ideale per le famiglie.

Le spiagge attrezzate sono il fulcro dell’esperienza di relax proposta, ma per chi desidera rimanere attivo, sono disponibili centri fitness e spa per una rigenerazione completa. Le giornate sono arricchite da attività organizzate dai Going Ambassador, che offrono esperienze come sessioni di mindfulness al tramonto o escursioni di snorkeling.

Un elemento distintivo è l’escursione gratuita offerta il secondo giorno, che permette di scoprire le meraviglie delle destinazioni. Ogni luogo ha qualcosa di unico da offrire, dalle acque di Marsa Matrouh alla pittoresca Agios Nikolaus a Creta. Grazie all’app ‘What’s Going ON’, prenotare attività ed esperienze diventa un gioco da ragazzi, con molte proposte gratuite, perché certe emozioni sono davvero impagabili.