“Roger”, lo abbiamo perso: l’aneddoto dietro la parola usata dai piloti di aerei che in pochi conoscono

“Roger!”, la parola ripetuta dai piloti di aereo più famosa, ha una storia curiosa. Scopriamo il significato e cosa è accaduto nel tempo.

Il viaggio aereo rappresenta una delle modalità più rapide ed efficienti per coprire lunghe distanze, collegando persone e culture in poche ore. Nonostante la rapidità, comporta procedure di sicurezza stringenti e talvolta lunghi tempi d’attesa negli aeroporti. L’esperienza di volo varia ampiamente, influenzata da fattori quali la classe di viaggio, la durata del volo e la compagnia aerea scelta.

Al di là degli aspetti pratici, volare offre una prospettiva unica sul mondo sottostante, con panorami che spaziano da città illuminate nella notte a vasti paesaggi naturali. Questa modalità di trasporto ha reso il mondo più accessibile, promuovendo lo scambio culturale e contribuendo all’economia globale attraverso il turismo e il commercio internazionale. Il mondo degli aerei è da sempre molto affascinante, e ancor di più le curiosità che esistono dietro questo potente mezzo di trasporto.

“Roger”, la curiosità dietro la famosissima parola

Nel mondo dell’aviazione, la comunicazione tra piloti e controllori del traffico aereo è vitale per garantire la sicurezza e l’efficienza dei voli. Uno degli aspetti più caratteristici di questo linguaggio specializzato è l’uso di terminologie specifiche che devono essere comprese universalmente, indipendentemente dalla nazionalità dei piloti o dei controllori. Una di queste parole è “Roger”, che ha una storia affascinante alle spalle e un ruolo cruciale nelle comunicazioni aeree.

La parola “Roger” viene utilizzata per indicare che un messaggio è stato ricevuto e compreso. La scelta di questa parola risale al sistema alfabetico fonetico utilizzato dall’esercito, in particolare all’alfabeto radiofonico NATO. Originariamente, quando questo alfabeto fu introdotto negli anni ’20, la lettera R veniva rappresentata dalla parola “Roger”. In quel contesto, R stava per “received” (ricevuto), indicando che il messaggio era stato ricevuto correttamente.

Con il tempo, l’utilizzo si è evoluto ma il significato fondamentale è rimasto: segnalare la corretta ricezione e comprensione di un messaggio senza necessità di ulteriori conferme. Fatto curioso, che in pochi conoscono, è che con il tempo la parola “Roger” nel dizionario è stata sostituita da “Romeo”, ma è rimasta famosa fino ad oggi. Questa pratica riduce le possibilità di malintesi nelle comunicazioni radio, dove interferenze o problemi tecnici possono facilmente compromettere la chiarezza dei messaggi trasmessi, in particolar nelle situazioni di volo critiche, come durante le fasi di decollo e atterraggio.

L’importanza della brevità e della chiarezza nella comunicazione aerea non può essere sottolineata abbastanza; in situazioni in cui ogni secondo conta e dove le istruzioni devono essere seguite alla lettera per garantire la sicurezza di equipaggi e passeggeri, terminologie concise come “Roger” sono fondamentali. Queste convenzioni linguistiche contribuiscono a creare un ambiente operativo sicuro ed efficiente nel traffico aereo globale.

Quindi, mentre le tecnologie avanzano e i protocolli si evolvono, alcuni elementi del linguaggio aeronautico rimangono costanti. L’utilizzo della parola “Roger” ne è un esempio lampante: una tradizione che continua a svolgere un ruolo essenziale nella navigazione delle complesse reti di comunicazione che tengono in movimento il mondo dell’aviazione moderna.