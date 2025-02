Sanremo: il dettaglio della statua di Mike Bongiorno è un omaggio commovente (FOTO)

E’ iniziato il Festival di Sanremo, ma sapete che nella città dei fiori c’è una statua dedicata a Mike Bongiorno? il dettaglio curioso.

Il Festival di Sanremo, conosciuto anche come il Festival della Canzone Italiana, ha radici che si estendono fino al lontano 1951. Nato dall’idea di promuovere il turismo nella cittadina ligure durante la bassa stagione invernale, questo evento si è trasformato nel corso degli anni in una vera e propria istituzione nazionale, celebrando la musica italiana e lanciando artisti che sono diventati icone a livello mondiale. La prima edizione del festival si tenne all’interno del Casinò di Sanremo e vide la partecipazione di soli tre artisti. Con il passare degli anni, il numero dei partecipanti è cresciuto esponenzialmente, così come l’attenzione mediatica e popolare rivolta all’evento.

L’inizio di ogni edizione del Festival di Sanremo è sempre carico di aspettative e speculazioni: quali saranno le canzoni in gara? Chi emergerà come nuova stella della musica italiana? Quali saranno i temi trattati nelle canzoni? Queste domande riempiono le conversazioni dei fan della musica italiana settimane prima dell’inizio dell’evento. Ogni anno, il festival non solo offre un palcoscenico per nuovi talenti ma funge anche da termometro delle tendenze musicali e sociali del paese.

La serata inaugurale è un momento chiave che segna l’avvio ufficiale delle festività sanremesi. Tradizionalmente caratterizzata da una grande attenzione alla scenografia e alle performance live, questa serata dà il via a cinque giorni ricchi di musica, emozioni e scoperte artistiche. Gli ospiti internazionali che si alternano sul palco dell’Ariston contribuiscono a dare al festival un respiro sempre più globale, pur mantenendo salde le radici nella tradizione musicale italiana. Tra le curiosità intorno a Sanremo, c’è un punto di riferimento caro agli spettatori italiani che si trova proprio nella città ligure: la statua dedicata a Mike Bongiorno, a pochi passi dal Teatro Ariston.

Statua di Mike Bongiorno a Sanremo, storia e curiosità

La statua di Mike Bongiorno, situata nel cuore della città di Sanremo, rappresenta un omaggio indimenticabile a uno dei volti più iconici della televisione italiana. Questo monumento è stato inaugurato nel 2010, a pochi mesi dalla scomparsa del celebre presentatore televisivo, come simbolo del legame indissolubile che unisce Bongiorno alla città ligure e al Festival della Canzone Italiana, evento che ha contribuito a rendere famoso in tutta Italia e non solo. La scelta di posizionare la statua in Piazza Colombo, uno dei luoghi più vivaci e frequentati di Sanremo, non è casuale ma vuole essere un punto di incontro tra il passato glorioso della televisione italiana e le nuove generazioni che possono così conoscere una delle figure più carismatiche dello spettacolo italiano.

Realizzata dall’artista Annalù Boeretto, la statua cattura l’essenza energetica e sempre sorridente di Mike Bongiorno. La sua posizione dinamica sembra quasi invitare i passanti a fermarsi per un saluto o per scattare una fotografia ricordo accanto a lui. Curiosamente, non tutti sanno che accanto alla statua è presente una piastra con un QR code: scansionandolo si può ascoltare la voce dello stesso Mike Bongiorno che dice uno dei suoi celebri slogan “Allegria!”. La parola che da sempre è simbolo del grande Mike, è anche incisa sulla statua stessa, sopra l’iconica cartellina che lo accompagnava ad ogni trasmissione.