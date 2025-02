Il mistero delle scalette del Central Park: perché fare attenzione se le incontrate

Nel Central Park di New York in questi giorni sono spuntate delle scalette che attirano i curiosi. Attenzione però, ecco a cosa servono.

Se passeggiando per il Central Park le avete notate, non siete soli. Sono circa 700 scalette di colore rosso, e si trovano in alcuni punti precisi del grande parco della Big Apple. L’imprenditore Piero Armenti ha spiegato a cosa servono, e perché bisogna fare attenzione se le incontriamo.

Il fascino di New York è indiscutibile in ogni stagione, ma quando la neve inizia a cadere e ricopre le strade, i grattacieli e i parchi con il suo manto bianco, la città assume un’atmosfera quasi magica. Central Park diventa un vero gioiello innevato che attira famiglie e turisti desiderosi di godersi lo spettacolo offerto dalla natura. Tra slittini che sfrecciano giù dalle collinette e passeggiate tra gli alberi imbiancati, c’è un dettaglio che non passa inosservato agli occhi dei più curiosi: le misteriose scalette rosse.

Le scalette rosse a Central Park, Armenti svela a cosa servono

Piero Armenti, nella sua newsletter dedicata alle avventure newyorkesi “Il Mio Viaggio a New York“, ha recentemente sollevato il velo su uno degli enigmi più affascinanti del parco: l’esistenza di circa 700 scale dipinte di rosso lungo i bordi dei laghetti di Central Park. Queste strutture si trovano distribuite tra quasi 100 specchi d’acqua presenti nel parco, inclusi i sette principali come l’immenso Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir situato nel cuore dell’area verde.

La funzione primaria delle scale è piuttosto pragmatica: servono da via di fuga per chiunque finisca accidentalmente nell’acqua gelida durante l’inverno. Il ghiaccio che si forma sui laghetti può sembrare solido e invitante per una passeggiata avventurosa o una scorribanda tra amici; tuttavia, basta un attimo perché si rompa sotto il peso di una persona con conseguenze potenzialmente pericolose.

Nonostante siano destinate all’utilizzo da parte delle squadre di emergenza del parco – pronte ad intervenire in caso qualcuno cada nell’acqua – queste scalette hanno anche un ruolo preventivo molto importante. La loro presenza costituisce infatti un monito visivo che induce chiunque stia considerando l’idea di avventurarsi sul ghiaccio a riflettere sul rischio reale di finire in acqua ed eventualmente andare incontro a ipotermia.

Armenti stesso racconta la sua esperienza personale vicino ai bordi ghiacciati dei laghetti: dopo aver fatto qualche passo sul ghiaccio ha preferito tornare indietro evitando così rischi innecessari. Questo episodio evidenzia come le scalette rosse svolgano efficacemente la loro funzione deterrente salvaguardando la sicurezza dei visitatori del parco.

La storia recente fortunatamente non riporta incidenti mortali legati alla rottura del ghiaccio nei laghetti del Central Park grazie anche alla presenza delle scale rosse e all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso. Un episodio degno di nota risale al 2017 quando alcuni adolescenti caddero nel lago gelato ma riuscirono fortunatamente tutti a salvarsi senza gravi conseguenze grazie all’aiuto ricevuto.

Queste scalette non sono solo utilitaristiche ma aggiungono anche un elemento visivo distintivo al paesaggio invernale del Central Park; rappresentano una testimonianza tangibile dell’impegno della città nella tutela della sicurezza pubblica pur mantenendo intatto il fascino naturale ed estetico dell’iconico parco newyorkese.