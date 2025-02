Festival di Sanremo: ecco dove incontrare i cantanti, l’entrata è libera

Ogni anno, durante il Festival di Sanremo, i fans si chiedono dove poter incontrare i cantant: ecco alcuni indirizzi, l’entrata è libera

Il Festival di Sanremo 2025 sta per aprire il sipario, e come sempre si annuncia come l’evento musicale dell’anno, promettendo di fondere tradizione e innovazione in un mix esplosivo. Quest’anno l’edizione sarà condotta dal Direttore Artistico Carlo Conti, con la presenza di co-conduttori ed ospiti speciali durante le serate della kermesse.

La kermesse vedrà la partecipazione di artisti emergenti e consolidati, pronti a calcare il palco dell’Ariston con brani che promettono di lasciare il segno nel cuore del pubblico e nelle classifiche musicali. L’introduzione di nuove tecnologie mira a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente per il pubblico in sala e a casa, dimostrando che Sanremo sa rinnovarsi pur rimanendo fedele al suo spirito originario.

Sanremo, dove incontrare i cantanti e non solo

Il Festival di Sanremo non è solo una vetrina per la musica italiana, ma negli anni si è trasformato in un vero e proprio catalizzatore di tendenze, moda e innovazione commerciale. Tra i fenomeni più interessanti che accompagnano l’evento vi sono i temporary store e i pop-up store, spazi commerciali temporanei che sorgono come funghi nella città ligure durante la settimana del Festival. Queste iniziative offrono ai cantanti partecipanti, così come a marchi noti e meno noti, l’opportunità unica di incontrare il pubblico e di promuovere i propri prodotti o merchandising in un contesto altamente mediatico e con una visibilità garantita.

Tra gli esempi più famosi e curiosi di questi ultimi anni, meritano una menzione particolare alcuni pop-up store organizzati da artisti che hanno saputo sfruttare al meglio questa opportunità. Ad esempio, alcuni cantanti hanno lanciato collezioni di abbigliamento o accessori in edizione limitata, creando attorno a questi prodotti un’aura di esclusività molto attraente per i fan. Altri hanno optato per esperienze immersive che permettono ai visitatori non solo di acquistare il merchandising ufficiale ma anche di immergersi completamente nell’universo dell’artista attraverso installazioni interattive e performance dal vivo.

Le aziende non musicali non sono da meno: molte sfruttano il richiamo del festival per testare nuovi prodotti o concept innovativi nel mercato italiano. Durante il Festival si può incontrare di tutto: dai brand tecnologici che presentano le ultime novità in fatto di gadget alla moda con capsule collection create ad hoc per l’evento, a brand alimentari che offrono degustazioni gratuite dei loro prodotti e brand cosmetici con sessioni make-up dedicate.

Il successo dei temporary store e dei pop-up store a Sanremo è in continuo aumento, grazie al primo artista ad inaugurare la tendenza, il cantante Marco Mengoni che creò con il suo staff il Lido Mengoni nel 2023, presso il Circolo Canottieri. Anche quest’anno non mancheranno i punti di incontro con i cantanti per le strade della città, come elencato da Vanity Fair (che aprirà il “Grand Hotel Vanity Fair” presso l’Europa Palace in Corso Imperatrice 27).

La giovane vincitrice di Amici Sarah Toscano, appassionata di gelati, sarà presente alla gelateria Lollipop in Piazza Colombo per incontrare i fans, e si dice che dedicherà alcuni gusti ai colleghi artisti in gara. Clara inaugura la “Farmacia dell’Amore” in corso Mombello 54, offrendo sedute con una psicologa della durata di mezz’ora, con igresso libero. Francesca Michielin girerà per le strade di Sanremo sulla cargo bike dei Lego, ma resta da vedere cosa accadrà visto che nelle ultime ore ha avuto una caduta ed ha pubblicato delle foto con un tutore alla gamba.