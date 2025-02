Assunzioni per 60 Addetti carico e scarico bagagli all’aeroporto di Capodichino, scadenza a breve

Il sito specializzato ticonsiglio annuncia assunzioni per 60 Addetti carico e scarico bagagli all’aeroporto di Capodichino

L’Aeroporto di Napoli Capodichino si appresta a diventare il teatro di una significativa ondata di assunzioni: 60 posti disponibili per addetti al carico e scarico bagagli. Un’opportunità preziosa per chi è alla ricerca di un impiego in un settore chiave come quello aeroportuale, che continua a mostrare segni vitali nonostante le sfide imposte dal contesto globale.

Le posizioni aperte riguardano la figura degli Operai unici aeroportuali, i quali avranno il compito non solo del carico e scarico dei bagagli ma anche della movimentazione dei mezzi all’interno dell’area aeroportuale. Si tratta di ruoli fondamentali per la fluidità e l’efficienza dei servizi offerti dall’aeroporto, essenziali per garantire ai viaggiatori una esperienza positiva fin dai primi momenti del loro viaggio.

Come candidarsi e scadenza

La tipologia contrattuale proposta prevede un’assunzione a tempo determinato part time, regolata dal CCNL degli aeroporti – sezione handling 8° livello. Una formula che offre flessibilità e inserimento in un contesto lavorativo strutturato ed organizzato secondo standard elevati.

L’offerta è rivolta ad un pubblico ampio: possono candidarsi persone fino ai 45 anni d’età in possesso della licenza media. Tra i requisiti richiesti spiccano la patente B e la disponibilità a lavorare su turni, elementi indispensabili per inserirsi con successo nelle dinamiche operative dell’aeroporto. Inoltre, coloro che sono in possesso della patente D avranno una marcia in più nella selezione, rappresentando questo requisito come preferenziale ma non esclusivo.

Il processo di candidatura è stato pensato per essere accessibile ed efficiente: gli interessati hanno tempo fino al 14 febbraio 2025 per presentare la propria domanda attraverso il portale Cliclavoro della Regione Campania. Un sistema semplice ed intuitivo guiderà i candidati attraverso le varie fasi del processo selezione, dalla scelta dell’annuncio alla compilazione del form necessario per l’inserimento nel database dei potenziali assunti.

Queste nuove assunzioni rappresentano non solo una boccata d’aria fresca per l’economia locale ma anche l’opportunità di entrare a far parte del mondo affascinante dell’aviazione civile. Lavorare all’interno dell’aeroporto significa infatti immergersi in un ambiente internazionale dove professionalità ed efficienza si fondono con la passione per il volo e i viaggi.

L’Aeroporto di Napoli Capodichino si conferma così come uno dei polmoni economici vitali della regione Campania, capace non solo di resistere alle tempeste ma anche di progettare il futuro con ottimismo ed intraprendenza. Le porte sono ora aperte: resta da vedere chi coglierà questa opportunità verso nuovi orizzonti professionali.