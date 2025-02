Tempo instabile che divide l’Italia: le previsioni meteo di domenica 9 e lunedì 10 febbraio

Tempo instabile che divide l’Italia secondo gli esperti: le previsioni meteo per oggi domenica 9 e lunedì 10 febbraio.

L’Italia si appresta a vivere una domenica, 9 febbraio, all’insegna di condizioni meteorologiche contrastanti. Il Nord affronterà piogge diffuse e nevicate sui rilievi, mentre al Centro e al Sud le condizioni saranno più variabili, con momenti di schiarita soprattutto sul versante adriatico.

Al Nord, la giornata si aprirà sotto il segno del maltempo. Le regioni settentrionali saranno interessate da precipitazioni diffuse che interesseranno gran parte del territorio. In particolare, in Piemonte le nevicate saranno presenti anche a bassa quota durante la mattinata per poi risalire fino a 1200 metri nel corso della giornata. Questo cambiamento porterà a un lieve rialzo delle temperature che oscilleranno tra gli 8 e i 12 gradi. Un clima decisamente invernale che richiederà ai cittadini di non farsi trovare impreparati.

Previsioni domenica e prospettive per lunedì 10 febbraio

Passando al Centro, la situazione sarà leggermente più mite ma non priva di fenomeni atmosferici degni di nota. La costa toscana vedrà qualche pioggia nelle prime ore della giornata; tuttavia, questi fenomeni tenderanno ad esaurirsi lasciando spazio a schiarite via via più ampie. Altrove nel Centro Italia si prevede un tempo asciutto con aperture anche significative sul versante adriatico. Anche qui le temperature mostreranno un trend in rialzo rispetto ai giorni precedenti, attestandosi su valori massimi compresi tra i 12 e i 16 gradi.

Il Sud vivrà una domenica all’insegna dell’instabilità meteorologica soprattutto in Sicilia dove sono previsti fenomeni perturbati anche intensi. Le altre zone del Meridione sperimentaranno una situazione altalenante con momentanea instabilità alternata a periodi asciutti. Nonostante queste incertezze climatiche, le temperature rimarranno stabili con punte massime che varieranno dagli 11 ai 15 gradi.

Guardando oltre alla domenica verso lunedì 10 febbraio, l’Italia continuerà ad essere caratterizzata da una certa variabilità atmosferica: il Nord vedrà nubi diffuse ma fenomeni deboli e intermittenti; al Centro ci sarà nuvolosità irregolare mentre al Sud residui piovaschi in Sicilia segneranno l’inizio della settimana lavorativa.

È evidente come questa domenica rappresenti un momento di transizione verso condizioni meteorologiche meno rigide per alcune regioni italiane mentre altre dovranno ancora fare i conti con il maltempo tipico del periodo invernale. Cittadini e turisti farebbero bene a consultare gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le proprie attività esterne durante questo fine settimana contrastante dal punto di vista climatico.