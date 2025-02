Sinner superstar del Carnevale di Fano: il “Pupo” infiamma la festa!

La Jannik Sinner mania è ormai ovunque: il campione di tennis sarà la superstar del Carnevale di Fano: il “Pupo” infiamma la festa!

La città di Fano si appresta a vivere un’edizione del Carnevale 2025 che promette di lasciare il segno nella storia della celebre festività marchigiana. Durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Leopardi ad Ancona, sono stati svelati i dettagli di quello che si preannuncia come un evento straordinario, capace di fondere magistralmente tradizione e innovazione.

“Bello da vedere e dolce da gustare”: così viene presentato il Carnevale di Fano sul suo sito web ufficiale, dove è anche presente il programma dell’edizione 2025, che regalerà sorprese speciali per tutti.

Sinner mania al Carnevale di Fano

Il Carnevale di Fano è noto per essere uno degli eventi più attesi dell’anno, capace non solo di celebrare le radici culturali profonde della città ma anche di attrarre visitatori da ogni angolo d’Italia. “Queste manifestazioni valorizzano le nostre tradizioni e contribuiscono significativamente alla destagionalizzazione del turismo,” ha commentato il presidente Acquaroli durante la conferenza stampa. L’impegno della Regione Marche nel supportare eventi così significativi è palpabile e mira a rafforzare l’identità culturale delle Marche sul panorama nazionale.

Una delle novità più entusiasmanti dell’edizione 2025 è senza dubbio l’introduzione dei quattro nuovi carri allegorici che si aggiungeranno alla tradizionale sfilata. Ma tra tutte le sorprese annunciate spicca particolarmente il carro dedicato al giovane tennista Jannik Sinner. Il campione altoatesino sarà infatti protagonista del carro principale attraverso la maschera del Pupo – una caricatura che dal 1951 omaggia i personaggi più in vista dell’anno con ironia e affetto.

Il titolo scelto per l’opera dedicata a Sinner è “Gli Slam son desideri… Wada come Wada“, un gioco di parole che non mancherà certamente di suscitare sorrisi tra gli spettatori. Questo pupo vuole essere un simbolo forte: quello della resilienza e dell’ambizione, valori profondamente radicati nello spirito stesso del Carnevale fanese.

“Il carro vuole omaggiare Jannik Sinner, il personaggio sportivo del momento. N.1 del tennis mondiale e portabandiera di un movimento che vanta milioni di appassionati in tutto il pianeta, sia in campo maschile che in quello femminile.

(Tennis femminile raffigurato dalla tennista Italiana Jasmine Paolini). Senza alcuna ombra di dubbio, Jannik è l’Italiano (…più o meno…) simbolo dei nostri tempi”. Così l’organizzazione del Carnevale spiega l’omaggio al campione di tennis italiano.

L’attenzione verso i più piccoli rimane uno dei pilastri portanti dell’evento con aree dedicate ai bambini per coinvolgerli attivamente nella festività ed educarli al valore delle tradizioni locali. L’assessore Biondi ha sottolineato come questa iniziativa testimoni l’impegno costante nel rendere il carnevale un momento inclusivo per tutta la famiglia.

Non mancherà poi quella componente enogastronomica che tanto caratterizza le feste italiane: dalle tipiche cresce sfogliate alle olive all’ascolana fino ai dolci tradizionali lanciati dai carri durante la sfilata – elemento distintivo che ha valso al Carnevale fanese l’appellativo de “il più dolce d’Italia”. Con una programmazione ricca ed inclusiva, quella del 2025 si preannuncia come un’edizione memorabile per il Carnevale fanese: una perfetta fusione tra passato e presente dove cultura locale, sport ed enogastronomia si incontreranno sotto lo stesso cielo festoso.