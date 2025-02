Novità per gli appassionati dei Cammini: accordo regione Lazio e Galizia per Via Francigena e Santiago

Novità per gli appassionati dei Cammini religiosi, proprio nell’anno del Giubileo: firmato accordo regione Lazio e Galizia per Via Francigena e Santiago

In un’epoca in cui il turismo assume sempre più una connotazione di ricerca spirituale e culturale, l’accordo siglato tra la Regione Lazio e la Regione autonoma di Galizia rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione dei cammini storici europei. La firma del memorandum di collaborazione, avvenuta a Roma presso palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, durante l’evento ‘I Cammini della Spiritualità. Via Francigena e Cammino di Santiago di Compostela’, segna l’inizio di una nuova era per il turismo religioso e culturale in Europa.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme al presidente della Giunta di Galizia, Alfonso Rueda Valenzuela, hanno sottoscritto questo importante documento alla presenza di illustri rappresentanti istituzionali e diplomatici. Tra questi vi erano Daniela Santanché, ministro per il Turismo, monsignor Rino Fisichella, l’ambasciatore Riccardo Guariglia, Giuseppe Buccino Grimaldi e Maria Isabel Celaá Diéguez.

Un accordo che segna un nuovo passo per il turismo religioso

Questo accordo nasce da un lungo processo negoziale supportato dall’Ambasciata d’Italia a Madrid, quella spagnola a Roma e dall’Associazione Europea delle Vie Francigene. Il suo scopo principale è quello di promuovere i grandi itinerari culturali europei come la Via Francigena e il Cammino di Santiago attraversando i territori in modo sostenibile ed esaltandone le ricchezze religiose e culturali.

L’intesa mira non solo a rafforzare i legami tra Lazio e Galizia ma anche a incentivare un turismo consapevole che possa portare benefici sia ai pellegrini che ai viaggiatori curiosi delle radici storiche europee. Inoltre, si prefigge l’obiettivo ambizioso di offrire nuove opportunità nel contesto dell’Anno Giubilare.

Durante la cerimonia è stata evidenziata l’importanza della contaminazione culturale apportata dai pellegrini nei secoli attraversati dai cammini spirituali. Francesco Rocca ha sottolineato come questa collaborazione sia fondamentale per riscoprire un tipo diversificato di turismo basato sulla ricerca delle proprie radici spirituali ed identitarie.

Parallelamente alla firma del memorandum è stata inaugurata presso il WeGil nel quartiere Trastevere una mostra dedicata agli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa: dalla Via Francigena ai Cammini di Santiago de Compostela. Quest’esposizione si articola in tre sezioni principali che offrono al visitatore un viaggio attraversando i 3.200 km da Canterbury a Roma fino alla Puglia; esplorano i vari percorsi verso Santiago de Compostela; presentano gli itinerari culturali italiani riconosciuti dal Consiglio d’Europa.

La mostra rappresenta una preziosa occasione per approfondire non solo il valore storico ma anche lo spirito profondo che anima questi percorsi millenari. Attraversando le diverse sezioni curate da Roberta Alberotanza con contributi dell’Agenzia del Turismo Galiziano guidata da José Manuel Merelles Remy fino alle riflessioni proposte dalla Federazione Europea dei Cammini Santiago de Compostela con Serhij Morhunov.

L’accordo tra Lazio e Galizia apre quindi nuove prospettive per il turismo religioso-culturale europeo promuovendo uno scambio fertile non solo economicamente ma soprattutto sul piano culturale ed umano tra due regioni ricche storia ed identità fortemente radicate nei loro cammini spirituali.