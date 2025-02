Roma festeggia San Valentino con eventi e visite aperte a tutti e una chicca per gli innamorati

Roma celebra l’amore in tutte le sue sfumature e festeggia San Valentino con eventi e visite aperte a tutti, con una chicca speciale

Dal 13 al 16 febbraio, la città eterna si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per RomAmor 2025, l’iniziativa culturale che invita cittadini e turisti a celebrare l’amore attraverso un ricco programma di eventi nei Musei Civici e nei luoghi più suggestivi di Roma. Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, questa edizione promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso l’arte e la storia della città, dall’antichità fino al Novecento.

RomAmor offre una prospettiva diversa su come vivere San Valentino: non solo come festa degli innamorati ma come celebrazione universale dell’amore nelle sue infinite sfaccettature culturali ed emotive. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia immergersi nella bellezza storica ed artistica di Roma amando ed essendo amato.

Un viaggio attraverso l’amore

L’avventura di RomAmor comincia giovedì 13 febbraio con “Un amore e mezzo” alla Galleria d’Arte Moderna. Qui i partecipanti potranno esplorare le diverse forme dell’amore – dal romanticismo all’amicizia – attraverso le opere espressioniste italiane. Il giorno successivo si aprirà con “Amore eterno“, una visita guidata tra le sepolture storiche del Cimitero Monumentale del Verano che narrano storie d’affetti profondi.

Il programma continua venerdì con esperienze immersive come la visita al Museo delle Mura dedicata agli innamorati e l’affascinante racconto della vita di Colomba Antonietti al Museo della Repubblica Romana. Sabato offre ulteriori occasioni per scoprire l’amore sotto varie forme: dai ritratti famigliari ispirati ai gioielli del Museo Napoleonico alle storie mitologiche presso il Museo dell’Ara Pacis.

Domenica si conclude con eventi che rievocano antichi corteggiamenti al Circo Massimo e letture ad alta voce sulle avventure amorose dei personaggi mitologici all’Ara Pacis. Ogni attività è pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età in una riflessione sull’amore nelle sue molteplici manifestazioni.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il Planetario di Roma che ospiterà “Il cielo degli innamorati“, uno spettacolo digitale programmato per il 14, 15 e 23 febbraio. Gabriele Catanzaro guiderà gli spettatori in un viaggio notturno attraverso il firmamento, raccontando quattro storie d’amore provenienti da diverse culture del mondo. Queste narrazioni saranno illustrate in tempo reale sulla cupola digitale del Planetario, offrendo una prospettiva unica sull’universo dell’amore celeste.

RomAmor non è solo cultura ma anche occasione per vivere la città sotto una nuova luce: quella dell’amore che lega passato e presente. Le strade romane diventano teatro vivo dove ogni angolo nasconde una storia d’amore da scoprire o reinventare.

Tutte le attività proposte sono gratuite (salvo il costo del biglietto d’ingresso dove previsto) ma richiedono prenotazione obbligatoria tramite il numero dedicato o online sul sito ufficiale dei musei civici romani. È consigliabile prenotare con anticipo data la grande richiesta.