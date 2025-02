Assunzioni addetti carico e scarico merci negli aeroporti romani, come candidarsi e la scadenza

Assunzioni per addetti carico e scarico merci negli aeroporti romani, un’occasione lavorativa importante; come candidarsi e la scadenza

In un contesto lavorativo in continua evoluzione, dove la mobilità delle merci gioca un ruolo fondamentale nell’economia globale, emergono nuove opportunità di lavoro presso due dei principali scali aerei italiani: gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino.

La Regione Lazio ha annunciato l’apertura di selezioni per il reclutamento di 20 addetti al carico e scarico merci, una notizia che rappresenta una concreta possibilità di inserimento lavorativo per molti cittadini alla ricerca di un’occupazione stabile.

Informazioni e come candidarsi

Le posizioni aperte riguardano il settore logistico degli aeroporti, specificatamente dedicato alla gestione delle merci che quotidianamente transitano attraverso questi importantissimi hub. Il lavoro si articolerà su turnazioni flessibili, comprendendo anche fasce orarie notturne, con contratti inizialmente a tempo determinato ma con buone prospettive di trasformazione in rapporti a tempo indeterminato. Questa opportunità non solo offre una prima occupazione o una nuova via professionale ai candidati selezionati ma promette anche interessanti percorsi di crescita all’interno del settore.

La selezione è rivolta a persone in possesso della licenza media, dimostrando così l’intenzione degli organizzatori dell’iniziativa di rendere accessibile l’opportunità al maggior numero possibile di candidati. È richiesta la conoscenza della lingua italiana al livello C1, indispensabile per operare efficacemente all’interno degli ambienti internazionali caratteristici degli scali aerei. Inoltre, è necessario essere titolari della patente B; viene considerata un plus la patente D.

Per partecipare alla selezione ed entrare nel processo di assunzione negli aeroporti romani è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro il 31 marzo 2025. I candidati dovranno utilizzare il formato Europass del CV e includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti sulla privacy. Le domande vanno inviate all’indirizzo email asrecruiting@as-airport.it specificando nell’oggetto dell’email il riferimento ID dell’annuncio: P856C07.

Questa campagna assunzionale rappresenta non solo una chance imperdibile per chi cerca lavoro ma anche un segnale positivo dell’impegno delle istituzioni locali nel promuovere lo sviluppo economico del territorio attraverso la valorizzazione delle infrastrutture esistenti come i due importantissimi scali romani. Gli addetti al carico e scarico merci svolgeranno compiti essenziali nella catena logistica garantendo efficienza e sicurezza nelle operazioni quotidiane che permettono agli scali romani di mantenere i loro standard elevati nel servizio offerto ai passeggeri e alle compagnie cargo.

L’inserimento lavorativo in contesti dinamici come quelli degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino offre non solo stabilità economica ma anche l’opportunità di crescita professionale in ambiti altamente specializzati ed internazionali, rendendo questa occasione particolarmente attraente per chi desidera intraprendere o proseguire la propria carriera nel settore logistico-aereoporto.