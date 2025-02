Sono questi i Carnevali più originali del mondo, uno è in Italia ma non è quello di Venezia

Tra i Carnevali più originali del mondo, ce n’è uno in Italia meno conosciuto rispetto a Venezia e Viareggio, ma davvero unico.

Per combattere la monotonia dell’inverno, non c’è niente di meglio di immergersi tra i festeggiamenti del carnevale! I mesi di febbraio e marzo si animano di coloratissime sfilate in tutto il mondo, un’occasione per scoprire culture diverse e vivere esperienze uniche ed emozionanti.

Oltre ai più famosi carnevali di Rio, Venezia o Viareggio, Evaneos, la piattaforma specializzata in viaggi su misura che mette in contatto i viaggiatori con oltre 500 agenzie di viaggio locali in tutto il mondo e che grazie alla sua filosofia Better Trips è pioniera dei viaggi più sostenibili e responsabili, suggerisce alcune alternative: dai più inediti carnevali italiani a quelli particolari in Europa, fino a quelli oltreoceano come le Canarie, Québec City in Canada ma anche le più lontane Goa in India, Salvador de Bahia in Brasile e New Orleans negli Stati Uniti.

Carnevale nel mondo, 5 destinazioni imperdibili

Ecco cinque destinazioni imperdibili per gli appassionati del Carnevale, eventi davvero originali che in pochi conoscono.

Attraversando il Mediterraneo si giunge al Carnevale di Patrasso: questa festa greca affonda le sue radici nella storia millenaria della città portuale. Conosciuto per essere uno dei carnevali più vivaci d’Europa, Patrasso invita a scoprire una Grecia diversa dalle classiche immagini delle isole soleggiate: qui la cultura carnascialesca si intreccia con la storia locale dando vita a eventi unici come la “Caccia al Tesoro Nascosto” o le “battaglie di cioccolato“.

Lontani dalle classiche parate carnevalesche troviamo l’Islanda con il suo Þorrablót: questa celebrazione vichinga offre uno spaccato sulla cultura nordica attraverso cibi tradizionali e antiche leggende. Il Bolludagur aggiunge poi un tocco dolce alla fine dell’inverno islandese invitando grandi e piccini a preparare bignè farciti.

Nel cuore dell’America Latina si trova invece uno degli eventi patrimonio UNESCO: il Carnevale di Oruro. Questa festività boliviana è una fusione perfetta tra credenze precolombiane e tradizioni cristiane dove danze come la Diablada diventano espressione artistica della dualità tra bene e male.

Sulle coste messicane lo spirito festaiolo prende forma nel Carnaval de Mazatlán dove musica, danza ed arte pirotecnica trasformano la città in un palcoscenico all’aperto sotto il tema “La Perla“. Qui l’incontro tra culture diverse crea una sinfonia visiva ed emotiva che culmina nell’esibizione eccezionale prevista quest’anno da Plácido Domingo.

I Mamuthones di Mamoiada rappresentano una delle espressioni più autentiche del Carnevale sardo. Queste figure misteriose vestite con pesanti mantelli neri e maschere lignee scure evocano antichi riti propiziatori legati al ciclo della vita e della morte. La loro presenza imponente nelle strade del piccolo centro della Barbagia è un’esperienza indimenticabile per chi cerca radici profonde nelle tradizioni locali.

Queste destinazioni offrono solo un assaggio delle molteplicissime facce del Carnevale nel mondo. Ogni luogo racconta storie diverse attraverso maschere, danze e ritualità che affondano le radici nella notte dei tempi ma che continuano a parlare al cuore delle persone oggi come allora. Grazie ad Evaneos è possibile avvicinarsi a queste tradizioni con itinerari personalizzati che rispettino l’autenticità culturale dei luoghi visitati promuovendo allo stesso tempo turismo responsabile ed etico.