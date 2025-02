Rifugio Auronzo alle Tre Cime di Lavaredo, si cerca gestore: il bando per uno dei luoghi simbolo delle Dolomiti

Cercasi gestore per il Rifugio Auronzo alle Tre Cime di Lavaredo: ecco il bando per uno dei rifugi più noti delle Dolomiti

Nel cuore delle Dolomiti, una delle cornici naturali più affascinanti d’Italia, emerge una straordinaria opportunità per gli appassionati di montagna e gestione alberghiera. La Sezione CAI di Auronzo ha annunciato l’apertura di un bando per la ricerca di un nuovo gestore per il Rifugio Auronzo, uno dei rifugi più emblematici e frequentati delle Dolomiti.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per chi desidera immergersi nella gestione di un rifugio situato in uno scenario naturale senza pari.

Bando, scadenze e come partecipare

Il bando stabilisce come termine ultimo per la presentazione delle candidature il 20 febbraio 2025, offrendo ampio tempo per la preparazione della documentazione necessaria. Le candidature dovranno essere inviate via pec all’indirizzo auronzo@pec.cai.it, includendo tutti i dati personali richiesti nella “Scheda A” e la documentazione specificata nella “Scheda B”. Quest’ultima sezione del bando sottolinea l’importanza di fornire dettagli accurati, sebbene non sostitutivi dei documenti ufficialmente richiesti.

Requisiti fondamentali per i candidati includono una profonda conoscenza del territorio circostante le Tre Cime di Lavaredo, essenziale per garantire sicurezza e supporto agli escursionisti. La capacità di fornire prime assistenze in caso di necessità è altresì cruciale, considerando il flusso costante di visitatori che ogni anno si avventura in queste montagne.

Una Commissione appositamente istituita dal Gruppo Regionale CAI Veneto si occuperà di valutare gli allegati e i documenti forniti dai candidati. Questa fase preliminare ha lo scopo di selezionare i candidati idonei, ai quali verranno successivamente forniti dettagli aggiuntivi come il fac-simile del contratto, planimetrie del rifugio, e l’importo minimo del canone di locazione richiesto.

La fase concorrenziale vera e propria prevede un confronto diretto tra i candidati attraverso colloqui con la Commissione, che si terranno presso la sede della sezione CAI di Auronzo. Questo processo garantisce una selezione accurata del gestore più adatto a valorizzare e preservare uno dei luoghi più iconici delle Dolomiti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul bando e sul rifugio, è possibile contattare la sig.ra Elisa Cella De Dan, disponibile telefonicamente o via email. Questa opportunità rappresenta una chance imperdibile per contribuire attivamente alla comunità montana e alla valorizzazione dell’eredità naturalistica italiana, offrendo ospitalità e un punto strategico per l’esplorazione del patrimonio paesaggistico delle Dolomiti.