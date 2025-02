Non solo a San Valentino: la collezione dedicata ai single che vogliono viaggiare tutto l’anno

Viaggi per single, non solo a San Valentino: ecco la nuova collezione di Siam Viaggi dedicata a chi vuole viaggiare da solo. Destinazioni e prezzi.

Appare evidente come Siam Viaggi stia ponendo le basi per rivoluzionare il concetto stesso del viaggio per single attraverso la sua innovativa Solo Collection. Un’iniziativa che promette non solo d’incontrare le esigenze dei moderni esploratori indipendenti ma anche d’ispirarli verso nuove avventure nell’insegna dell’autenticità e della connessione umana.

In un mondo sempre più connesso ma paradossalmente caratterizzato da una crescente solitudine, il viaggio in solitaria emerge come una tendenza in netta ascesa. A rispondere a questa esigenza crescente è Siam Viaggi, tour operator di lunga esperienza nel settore turistico, che ha recentemente lanciato la Solo Collection: una nuova linea di itinerari pensata appositamente per i viaggiatori solitari. Questa innovativa proposta si rivolge a coloro che desiderano esplorare il mondo mantenendo la libertà di un viaggio indipendente ma con l’aggiunta della sicurezza e dell’organizzazione garantite da un operatore esperto.

Solo Collection, le destinazioni e i prezzi

La Solo Collection nasce dall’osservazione del fenomeno del viaggio in solitaria, in costante crescita negli ultimi anni. Sempre più persone scelgono infatti di partire da sole alla scoperta di nuove destinazioni, spinte dal desiderio di vivere esperienze autentiche e dalla necessità di maggiore flessibilità durante il loro viaggio. Questa tendenza riflette un cambiamento significativo nel modo di concepire le vacanze e l’esplorazione del mondo: il viaggiatore solitario è alla ricerca non solo di luoghi nuovi ma anche di momenti unici che possano arricchire personalmente.

La risposta del tour operator Siam Viaggi a questa esigenza si traduce in una collezione che combina avventura, incontri e comfort. Le proposte della Solo Collection includono soggiorni in strutture accuratamente selezionate per favorire la socializzazione tra i viaggiatori: ostelli di qualità superiore, abitazioni tipiche del luogo visitato e campi tendati immersi nella natura sono solo alcune delle opzioni offerte. L’obiettivo è quello di creare un ambiente accogliente dove i singoli possano facilmente incontrarsi e condividere le loro esperienze.

Le prime destinazioni disponibili attraverso la Solo Collection sono quanto mai variegate e affascinanti: dalla selvaggia Namibia all’avventurosa Australia; dall’est degli Stati Uniti ricco di storia al Giappone dalle mille sfaccettature; fino alla modernissima Corea del Sud. Ogni itinerario è stato studiato per offrire non solo la visita dei luoghi più iconici ma anche esperienze immersive che permettano ai viaggiatori solitari di entrare veramente in contatto con le culture locali.

Dal tour del Nord Namibia (8 giorni e 7 notti a partire da 1894 euro a persona), all’Australia (10 giorni e 9 notti a partire da 1635 euro a persona), Siam Viaggi offre molte possibilità per viaggiare da soli e fare esperienze uniche in giro per il mondo.

Siam Viaggi non intende fermarsi qui: l’ambizione è quella di ampliare ulteriormente l’offerta della Solo Collection includendo nuove ed entusiasmanti destinazioni. L’idea alla base è quella di costruire una comunità globale dei “solo travelers“, offrendo loro sempre nuove opportunità per scoprire il mondo senza rinunciare alla propria indipendenza ma arricchendo al tempo stesso l’esperienza personale grazie agli incontri e alle relazioni che naturalmente nascono quando si condividono momenti così speciali.