Vicino Stonehenge c’è un altro luogo ancora più grande e misterioso: come visitarlo

Chi non conosce il sito storico di Stonehenge? ma sai cosa c’è intorno a questo luogo misterioso? ecco cosa puoi vedere.

Stonehenge è un monumento neolitico situato nella contea inglese del Wiltshire, famoso per la sua struttura circolare di pietre erette. Costruito in diverse fasi a partire dal 3000 a.C., il suo scopo rimane ancora oggi avvolto nel mistero, con teorie che lo collegano a rituali religiosi, osservazioni astronomiche o sepolture.

Il Wiltshire, una contea incastonata nel cuore dell’Inghilterra, rappresenta un luogo unico dove il passato e il presente si fondono in un affascinante mosaico di storia, cultura e bellezza naturale. Sebbene sia conosciuto principalmente per ospitare Stonehenge, uno dei monumenti preistorici più celebri al mondo, questa regione ha molto altro da offrire ai visitatori curiosi e agli amanti della storia.

Vicino Stonehenge c’è un altro luogo misterioso

Stonehenge attrae ogni anno milioni di turisti provenienti da ogni angolo del pianeta, desiderosi di ammirare da vicino le sue imponenti pietre erette migliaia di anni fa. Tuttavia, all’ombra di questo gigante della preistoria, si celano altri tesori meno noti ma altrettanto affascinanti che meritano di essere scoperti.

Ma l’antichità del Wiltshire non si esaurisce con i suoi cerchi di pietre. La contea vanta anche una serie impressionante di giganteschi cavalli bianchi scolpiti sui pendii delle colline calcaree che punteggiano il paesaggio. Queste figure enigmatiche sono visibili per miglia intorno e aggiungono un ulteriore strato di mistero alla regione. Il Westbury White Horse è forse il più noto tra questi; si ritiene sia stato creato nel 1772 ed è situato in posizione ideale per godere dello spettacolo del tramonto sulle colline circostanti.

Oltre ai suoi siti antichi e alle sue opere d’arte naturalistiche all’aperto, il Wiltshire offre anche pittoreschi villaggi storici dove sembra che il tempo si sia fermato. Lacock è uno dei gioielli della contea: le sue strade strette fiancheggiate da case medievali hanno fatto da sfondo a numerosi film e serie televisive come Downton Abbey e Harry Potter. Lacock Abbey merita una visita: originariamente un convento fondato nel XIII secolo, oggi è una magnifica casa signorile circondata da splendidi giardini.

Uno dei segreti meglio custoditi del Wiltshire è senza dubbio l’Avebury Stone Circle. Situato a circa 24 miglia a nord di Stonehenge, questo sito è considerato il più grande cerchio di pietre al mondo. Costruito tra il 2850 e il 2000 a.C., Avebury supera in grandezza lo stesso Stonehenge e offre ai visitatori la possibilità unica di passeggiare tra le sue antiche pietre. A differenza del suo famoso vicino, qui non ci sono corde o barriere che tengano i visitatori a distanza; si può letteralmente toccare la storia con mano.

Dopo aver esplorato le meraviglie storiche del Wiltshire, nulla batte la possibilità di rilassarsi in uno degli accoglienti pub dei villaggi della regione. Qui potrete gustare piatti tradizionali inglesi accompagnati da una buona birra locale davanti al calore crepitante del caminetto – l’epitome dell’ospitalità britannica.

Per chi desidera prolungare la propria permanenza in questa incantevole contea inglese, The Three Daggers a Egington offre sistemazioni confortevoli con un tocco rustico ma elegante. Situata vicino al Westbury White Horse, questa locanda dispone anche di un negozio della fattoria dove acquistare prodotti locali freschi – perfetti per ricordarsi dei sapori autentici del Wiltshire una volta tornati a casa.