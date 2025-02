Resort Stroblhof sul Lago di Garda prevede 100 assunzioni per l’apertura, come candidarsi

Resort Stroblhof sul Lago di Garda prevede 100 assunzioni per la prossima apertura del 2025, informazioni e come candidarsi

Il settore alberghiero in Lombardia si prepara a vivere una fase di notevole crescita, segnata dall’annuncio del Gruppo Stroblhof riguardante l’apertura di un nuovo Resort a 5 stelle sulle rive del Lago di Garda. Questa notizia ha generato grande entusiasmo non solo tra gli amanti dei viaggi di lusso ma anche nel mercato del lavoro, con l’annuncio di 100 nuove assunzioni per la gestione dell’avveniristica struttura.

Il Gruppo Stroblhof, con una storia nell’ospitalità che risale agli anni ’50, ha selezionato la suggestiva località di Formaga, nel comune di Gargnano, per lanciare il suo nuovo capolavoro: lo Stroblhof Lake Garda Active Family Spa Resort. Questo progetto ambizioso non solo amplierà l’offerta turistica della regione ma genererà anche significative opportunità lavorative in un settore vitale per l’economia locale.

Opportunità di lavoro e crescita professionale

Il resort promette di offrire ai suoi ospiti un’esperienza senza pari, grazie a servizi esclusivi quali spa, aree wellness con piscine interne ed esterne, varie attività sportive, saune, terme, oltre a bar e ristoranti di alta qualità. Con le sue 140 camere, la struttura è pronta ad accogliere oltre 370 clienti in cerca di relax e benessere sul Lago di Garda.

Per assicurare standard di eccellenza e soddisfare le diverse esigenze dei suoi ospiti, il Gruppo Stroblhof ricerca personale qualificato in vari ambiti: dall’accoglienza ai trattamenti benessere, dall’intrattenimento alla cucina. Si cercano receptionist, cuochi, camerieri, baristi, e figure specializzate come barchef / bar manager, pasticceri chef de partie, e chef de rang. Vi è anche spazio per giovani alla prima esperienza, con contratti d’apprendistato come camerieri o cuochi, dimostrando l’impegno del Gruppo Stroblhof nella formazione professionale dei giovani talenti.

Per partecipare alle selezioni per il nuovo Resort Stroblhof Lake Garda Active Family Spa Resort, è possibile visitare la sezione dedicata al recruiting sul sito ufficiale dell’azienda. Qui si trovano tutte le informazioni per inviare il proprio curriculum vitae e potenzialmente entrare a far parte dello staff dell’hotel, in vista dell’apertura prevista per Marzo 2025.

Questo progetto si configura come un’importante opportunità sia per i professionisti del settore turistico-alberghiero che desiderano lavorare in un contesto internazionale, sia per i giovani in cerca della loro prima esperienza lavorativa. Il nuovo resort si preannuncia non solo come una futura destinazione di punta per i viaggiatori ma anche come un motore di crescita per l’economia locale, attraverso la creazione di posti di lavoro qualificati.