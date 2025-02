Previsioni meteo in Italia: dal 7 febbraio brusco cambiamento in vista

Pioggia e neve torneranno in Italia, secondo le previsioni meteo è previsto un cambiamento dopo giovedì 6 febbraio.

L’anticiclone delle Azzorre ha garantito fino ad ora una tregua climatica su gran parte del territorio italiano, ma le previsioni meteo annunciano un’imminente svolta atmosferica. Dopo una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche relativamente stabili, l’Italia si prepara ad affrontare un nuovo peggioramento del tempo che vedrà il ritorno di piogge e nevicate in molte regioni.

Fino a giovedì 6 febbraio, le condizioni meteo rimarranno sostanzialmente serene per la maggior parte della penisola, fatta eccezione per alcune aree del Sud Italia. In particolare, la Calabria e parti della Sicilia saranno interessate da nubi sparse e qualche isolato piovasco. Queste precipitazioni saranno il risultato di una circolazione ciclonica posizionata nel cuore dell’Algeria che influenzerà marginalmente anche queste estreme aree meridionali.

Meteo dal 7 febbraio

Tuttavia, a partire da venerdì 7 febbraio si assisterà a un deciso cambio di scenario. L’anticiclone delle Azzorre subirà una scissione significativa: mentre una porzione si dirigerà verso nord in direzione della Scandinavia, favorendo così la discesa di masse d’aria fredda verso il bacino del Mediterraneo; l’altra porzione sposterà il suo baricentro verso ovest, dirigendosi verso le Isole Azzorre. Questa configurazione atmosferica lascerà scoperta l’area compresa tra la Spagna e le Isole Baleari alla formazione di un vortice ciclonico che influenzerà anche alcune zone dell’Italia.

Il cambiamento sarà avvertibile già dal mattino di venerdì 7 con un graduale aumento della nuvolosità su gran parte del Paese. Le prime precipitazioni faranno la loro comparsa nel corso della serata interessando principalmente Sicilia e Calabria ionica con piogge deboli o moderate; al Nordovest è previsto invece nevischio a quote collinari.

Il weekend segnerà poi un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto al Centro-Nord e in alcune regioni meridionali. La neve farà capolino anche in pianura nelle province di Torino e Cuneo dove i fiocchi potrebbero imbiancare i paesaggi urbani ed extraurbani creando scenari tipicamente invernali.

Questo repentino cambio delle condizioni meteo richiede attenzione particolare soprattutto per gli spostamenti stradali nelle aree più colpite dalle precipitazioni nevose. È consigliabile seguire gli aggiornamenti meteorologici per essere informati sull’evoluzione delle perturbazioni in arrivo sul territorio nazionale.