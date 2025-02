Nuovo Concorde: a New York in 4 ore, e intanto si formano i futuri piloti

Nuovo Concorde: si andrà a New York in 4 ore, tutte le ultime notizie, mentre si stanno già formando i futuri piloti

La rinascita del Concorde, l’aereo supersonico che ha segnato un’epoca nella storia dell’aviazione commerciale, prende forma in Italia, precisamente in Puglia. L’annuncio arriva direttamente da Pano Churchill, imprenditore e discendente dell’iconico primo ministro britannico Winston Churchill.

La sua visione è chiara: riportare in auge il Concorde, simbolo di velocità e innovazione, con un progetto ambizioso che prevede collegamenti tra Bari e New York.

Nuovo Concorde, un sogno ad occhi aperti

Il nuovo volo supersonico promette di ridurre drasticamente i tempi di viaggio tra le due città, offrendo ai passeggeri la possibilità di attraversare l’Atlantico in soli quattro ore. Un traguardo notevole se si considera che attualmente il tempo medio per compiere lo stesso tragitto è di circa otto ore. Il costo del biglietto andata e ritorno si aggirerà intorno ai 4mila euro, una cifra importante ma giustificata dall’esclusività e dalla rapidità del servizio.

La scelta della Puglia come punto nevralgico per il lancio di questo ambizioso progetto non è casuale. La regione offre infatti infrastrutture aeroportuali all’avanguardia con piste lunghe oltre 3 chilometri presso l’aeroporto di Bari, requisito fondamentale per i decolli e gli atterraggi del Concorde. Ma non solo: la Puglia vanta anche un distretto industriale altamente specializzato nel settore aerospaziale con il polo di Grottaglie al centro delle attenzioni.

Churchill ha confermato che sarà proprio a Grottaglie che verranno costruite le parti principali del nuovo Concorde, inclusa la fusoliera. Questa scelta rappresenta una grande opportunità per l’economia locale e per il settore aerospaziale italiano in generale. La collaborazione con Leonardo S.p.A., gigante dell’industria aerospaziale italiana con sede nel polo tarantino, sembra essere uno degli asset strategici su cui punta fortemente Fly Concorde.

Il nuovo modello manterrà lo storico design aerodinamico che ha reso celebre il Concorde negli anni ’70 e ’80 ma sarà equipaggiato con tecnologie all’avanguardia proprie del secondo millennio. Questo mix tra tradizione ed innovazione permetterà al velivolo non solo di rispettare gli standard moderni di sicurezza ed efficienza ma anche di accelerare i tempi necessari alla ricertificazione.

Nonostante le sfide tecniche ed economiche legate alla ripresa dei voli supersonici commerciali – evidenziate dal triste epilogo della precedente era Concorde – Churchill appare ottimista riguardo al futuro della sua impresa. L’impegno annunciato ammonta a 100 miliardi di dollari d’investimento sul territorio italiano; una cifra impressionante che testimonia la fiducia nelle capacità ingegneristiche italiane e nella forza lavoro qualificata disponibile nel Paese.

Inoltre sono già partite le selezioni per formare i futuri piloti del nuovo Concorde attraverso simulazioni avanzate; un ulteriore segnale dell’imminente realizzazione pratica del progetto. Ripartire dall’Italia significa anche rendere omaggio alla patria di Leonardo da Vinci, simbolo universale d’innovazione tecnologica ed artistica; un gesto significativo che sottolinea come storia e futuro possano incontrarsi grazie alla visione imprenditoriale capace d’ispirarsi al passato guardando avanti.