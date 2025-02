Sembra ma non è la Tour Eiffel: la storia della torre di ispirazione parigina e dove vederla

Questa costruzione sembra davvero la copia delle Tour Eiffel, ma non è così: la storia della torre di ispirazione parigina e dove vederla

La Tour Eiffel, emblema indiscusso di Parigi, si erge maestosa nel cuore della città. Questa struttura in ferro battuto, realizzata da Gustave Eiffel per l’Esposizione Universale del 1889, incanta visitatori da tutto il mondo con la sua imponente altezza di 300 metri. Originariamente concepita come una costruzione temporanea, è diventata uno dei simboli più riconoscibili e amati a livello globale.

Oltre ad offrire una vista panoramica senza pari sulla capitale francese dal suo terzo piano, la torre è protagonista di eventi culturali e spettacoli luminosi che ne esaltano la silhouette contro il cielo parigino. La sua architettura rivoluzionaria per l’epoca ha ispirato generazioni di ingegneri e architetti ed è oggi considerata un capolavoro dell’ingegneria del ferro. Ma sapevi che esiste una torre molto simile alla Tour Eiffel parigina ed è visitatissima ogni anno? vi raccontiamo dove.

Tokyo Tower, la Tour Eiffel giapponese

La Tokyo Tower, uno dei simboli più riconoscibili della capitale giapponese, si erge maestosa nel cuore di Tokyo, offrendo una vista mozzafiato sulla metropoli sottostante. Questa struttura, ispirata alla famosa Tour Eiffel di Parigi, non è solo un omaggio all’ingegneria francese ma rappresenta anche un capolavoro dell’innovazione e del design giapponese. Inaugurata nel 1958, la torre ha una altezza di 333 metri, superando così la sua musa parigina e stabilendosi come la torre in acciaio autoportante più alta del mondo al momento della sua costruzione. La decisione di dipingerla in bianco e arancione risponde a normative aeronautiche internazionali per garantire la visibilità durante le condizioni meteorologiche avverse.

Oltre alla sua funzione principale come antenna di trasmissione televisiva e radiofonica, la Tokyo Tower è diventata una destinazione turistica imperdibile per chi visita il Giappone. All’interno della torre si trovano due punti panoramici: l’Observatory Deck principale a 150 metri d’altezza e lo Special Observatory Deck che raggiunge i 250 metri. Da questi osservatori gli ospiti possono godere di una vista a 360 gradi su Tokyo che si estende fino al Monte Fuji nelle giornate limpide.

Curiosamente, nonostante l’avanzare dell’urbanizzazione e l’emergere di grattacieli sempre più alti che oscurano parte della sua visuale diretta sulla città, la Tokyo Tower mantiene il suo fascino intramontabile. È stata protagonista in numerose opere cinematografiche e letterarie giapponesi ed è un luogo popolare per eventi ed esposizioni temporanee. Per coloro che desiderano visitare questo iconico monumento, è consigliabile acquistare i biglietti in anticipo soprattutto durante le stagioni turistiche di punta. La sera offre uno spettacolo particolarmente affascinante quando la torre viene illuminata creando un contrasto suggestivo con il cielo notturno stellato sopra Tokyo.

La storia della Tokyo Tower è intrisa nella modernizzazione del Giappone post-bellico ed è testimone delle rapide trasformazioni urbane ed economiche del paese. Visitarla non significa soltanto ammirare un panorama indimenticabile ma anche immergersi nella storia vivente del Giappone contemporaneo.